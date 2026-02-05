過年走蘇花 最會塞車的時段曝光了

公路局公佈春節期間到花蓮，易壅塞時段。（圖：公路局提供）

農曆春節連續假期2月14日展開，將有大量返鄉及旅遊車潮湧向花東地區。交通部公路局今（5）日召開記者會，公布蘇花路廊春節交通疏運計畫，明確指出南下與北上的最高峰時段，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，以避開壅塞車流。

公路局預估，蘇花路廊南下車流最高峰將落在2月17日（初一）上午5點至下午4點，單日交通量預估約1萬6,600車次；而北返車潮則集中於2月21日（初五）上午10點至下午1點，預估交通量將攀升至2萬1千車次，為假期中最壅塞的時段。公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成表示，除初一及初五外，連假首日（2/14）及初二（2/18）南下車流也很多，初三至初五（2/19~2/21）則以北返車潮為主，屆時蘇花路廊、國道5號各交流道及台9線礁溪路段均可能出現車多緩行情形，建議用路人可提前改行台9線北宜公路替代。

公路局鼓勵春節期間搭乘大眾運輸工具。（圖：公路局提供）

為鼓勵搭乘公共運輸，公路局及臺北區監理所雙管齊下，祭出多項優惠措施。花蓮監理站站長曹晏誌指出，春節疏運期間（2月13日0時至2月22日24時），全台共有88條國道客運路線提供平均85折至6折的票價優惠。其中，今年特別增開的「1918」假日國道客運路線，由板橋、南港轉運站發車，經蘇澳直達花蓮轉運站，提供台北直達花蓮的便捷服務，並享有6折票價優惠，是前往花蓮的新選擇。此外，使用電子票證搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，轉乘在地客運或市區公車，均可享有一段票（或基本里程）免費的轉乘優惠。

台八線中橫公路，太魯閣以西也有管制措施。（圖：公路局提供）

公路局東工分局為讓用路人隨時掌握路況，所開發的「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，已成為規劃行程的得力助手。民眾可透過此平台，即時查詢蘇花路廊的路況影像、重要路段旅行時間、沿線停車場剩餘格位、廁所及加油站位置等實用資訊。東工分局進一步表示，春節連假期間將於蘇澳、和平及崇德等易壅塞路段，實施大客車優先通行措施，並於蘇花改路段開放大客車行駛路肩（緊急空間），預期可較自行開車節省約30至60分鐘旅行時間，大幅提升公共運輸的競爭力與吸引力。

歡迎用路人下載「蘇花即時通」LINE官方帳號。（圖：公路局提供）

公路局呼籲，春節期間請民眾多利用「iBus公路客運」APP查詢班次資訊，優先選擇鐵公路公共運輸。如必須開車上路，請務必事先利用「蘇花即時通」掌握即時路況，並遵守交通規則，避開預報之壅塞時段，或規劃替代路線，以期平安、順利抵達目的地，歡度團圓佳節。（梁國榮報導）