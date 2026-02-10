過年踏青小心！別碰「這動物」 染狂犬病致死率近100%

【記者黃泓哲／台北報導】農曆春節連假將至，不少民眾會趁假期走春、踏青、登山或到郊外活動。疾管署與農業部防檢署提醒，春節期間戶外活動增加，務必提高警覺，切勿主動接觸、逗弄或捕捉野生動物，尤其是鼬獾等常見物種，以免暴露在狂犬病感染風險中。根據防檢署長期監測，國內狂犬病目前仍局限於野生動物，尚未出現人傳人或寵物大規模疫情，但風險不可掉以輕心。

防檢署指出，狂犬病屬於人畜共通傳染病，感染的動物常出現攻擊性行為，可能主動靠近或攻擊人類。統計自112年至115年1月止，共監測2,597件野生動物案例，確診137件，其中136件為鼬獾，另有1件為白鼻心。每年10月至隔年3月是鼬獾活動較頻繁的季節，主要出沒在中低海拔的山麓與丘陵地區，今年1月已出現11起鼬獾確診案例，顯示風險仍在。

疾管署說明，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經抓傷或咬傷的傷口進入人體，一旦發病，致死率幾乎接近100%。不過，只要在遭動物抓咬後立即就醫，並依醫囑接受狂犬病暴露後預防接種，就能大幅降低發病風險。國內自2002年以來累計3例人類狂犬病確診病例，皆為境外移入，且均不幸死亡，更凸顯及早處置的重要性。

疾管署與防檢署共同呼籲，民眾從事戶外活動時，務必遵守「不接觸、不逗弄、不捕捉」野生動物原則，並定期替犬貓施打狂犬病疫苗。若不慎遭野生動物抓咬，應立即以肥皂和大量清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，並儘速前往人用狂犬病疫苗接種醫院或衛生所就醫，依時程完成疫苗接種，共同守護自身與家人健康。

