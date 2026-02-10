過年踏青要小心！今年已11起鼬獾確診狂犬病 人被咬致死率近100%

農曆春節將屆，多數民眾都會藉此機會跟家人甚至帶著家中寵物外出走春。疾管署指出，狂犬病會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%。疾管署今（10）日發布警訊， 鼬獾是狂犬病毒的主要保毒宿主，而今年迄今已有13件鼬獾確診案例，請民眾遵守「二不一要」原則：不要棄養家中寵物、不接觸或捕捉野生動物，以及要定期為家中犬貓施打狂犬疫苗。

疾管署副署長林明誠表示，國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，移入時間分別為2002年、2012年、2013年各1例，3例均不幸死亡。

台灣狂犬病目前仍侷限於野生動物，又以鼬獾是主要的保毒宿主。近3年即從2023年至2026年1月監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件。

農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧說，今年1月已有11件鼬獾確診案例，2月也有2件陽性確診案例，而去年一整年確診共47件，每個月平均檢出10件左右，持續都有檢出，但國內自102年以後，就沒有出現人類感染狂犬病確定病例，擔心民眾開始無感，加上今年農曆春節假期較長，提醒民眾務必要有警覺。

許家寧提醒，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又以中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域。此外，於鼬獾常出沒區域民眾亦請提高警覺，如遇行為異常，包括：不怕人、主動攻擊，動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

疾管署發言人林明誠說，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，一旦出現症狀，發病後致死率幾乎是100%，但如果能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，打滿4劑疫苗（第0、3、7、14天），即可以有效降低發病的風險。

林明誠指出，死亡的這3例個案，均是在感染之後2、3個月，到台灣後出現症狀而不治。民眾如果過年期假帶毛小孩到野外，看到不躲人、反而靠近你的鼬獾，或其他野生、流浪哺乳類動物，就要格外當心恐是「染狂犬病，腦子出了問題」，不管是人或毛小孩，萬一被抓咬傷就有可能感染。

