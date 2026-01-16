過年轉運倒數！大寒起「5鴨蛋」驅厄運 蛇豬虎猴4生肖犯太歲有救了

生活中心／洪正達報導

蛇年犯太歲的4個生肖，敬請準備鴨蛋去晦氣，迎接嶄新的馬年。（圖／翻攝畫面）

二十四節氣中的最後一個「大寒」即將於1月20日到來，也就意味著一整年準備結束，然而最後一刻也是有「改運」的機會，知名民俗專家廖大乙就說，從「大寒」起到「立春」前，可以準備5顆鴨蛋，緊接著進行一個小儀式後就可讓厄運滾蛋，尤其蛇年犯太歲的4個生肖可以多留意。

據了解，在這個「舊年尾、新年頭」的氣氛中，今年的二十四節氣也將迎接「大寒」，也就是最後一個節氣，也要好好的把握最後這個「破舊立新」的機會，如果今年覺得自己過得不好，一定要聽一下廖大乙提供的這個方法。

廖大乙就說，要改運的朋友可以準備5顆煮熟的鴨蛋，預先取一顆在頭上「繞三圈」，同時默念馬上滾蛋晦氣」共3次，緊接著把那顆蛋吃掉，代表厄運徹底消失，其餘的鴨蛋則分給其他有緣人，讓晦氣可以徹底去除。

廖大乙強調，在蛇年中犯太歲的蛇、豬、虎、猴的4個生肖，歷經了一整年諸事不順、考運不佳等，更要把握最後這兩星期改運，讓厄運可以徹底滾蛋，迎接下個美好的一年衝上雲霄。

