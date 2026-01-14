過年返鄉注意！台鐵春節車票開賣 逾期未取票1/16釋出

2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車將於1月15日開賣。圖：台鐵提供

台鐵公司於今（14）日0時起，開放115年春節假期2月13日至2月23日全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票，訂票過程順利。2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車，將於明日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及統一、全家、萊爾富、OK便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月16日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時，有關西部幹線車票預訂概況，台鐵說明，台北往高雄方向，2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位；高雄往台北方向，2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

至於東部幹線車票預訂概況，台北往花蓮、台東方向，2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

台鐵也提到，有關南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向，2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

