過年返鄉還沒訂到票？春節離島第二波加班機1/6開搶

[Newtalk新聞] 因應春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今(31)天宣布，已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，澎湖、金門、馬祖3個航線，總共提供12,138個座位，並於1月6日下午6時起統一開放訂位。

民航局指出，115年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)，先前已陸續於114年12月9日至11日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票(例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票)，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

另外，民航局提醒，此次春節假期，尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及115年2月18日至2月23日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

