過年送禮不出錯！FENDI開運紅單品推薦：包包、手環…限定吊飾可愛到犯規，還暗藏這些好運細節

農曆新年一到，紅色單品總是默默成為主角，但今年如果想要一點「不那麼老派、又很有心意」的過年選擇，FENDI這波新春獻禮真的很會。用最擅長的玩味工藝，把祝福藏進設計細節裡，不用說吉祥話，背在身上就自帶好運濾鏡～

這次FENDI 的新春系列，最吸睛的莫過於兩款節慶限定角色吊飾Bread 與 Adele，將「柿子」與「花生」化為設計細節，象徵「好柿花生，好事發生」的美好祝福，一亮相就讓人忍不住多看兩眼。

Bread吊飾以麂皮與翻羊毛打造，質感軟萌，搭配柿子與榛果刺繡，象徵富足與好運，低調中帶點幽默；Adele 則穿上紅色皮革裙裝，搭配花生刺繡，寓意團圓與豐收，整體氛圍喜氣卻不俗氣。更加分的是，這兩款吊飾都附有皮革環與彈簧鉤，不管掛在包包、鑰匙或當造型點綴，都很有存在感。

節慶限定角色吊飾Bread 與 Adele（圖／品牌提供）





如果偏好更俐落的配件，EverRound FENDI 農曆新年系列手環會是很好的選擇。紅色皮革雙圈設計，搭配金色標誌金屬飾件，把新年的祝福化成日常也能佩戴的時尚單品，不會過於張揚，卻很耐看。無論單戴或疊戴，都能為穿搭加一點節慶亮點，實用度很高。

EverRound FENDI 農曆新年系列手環（圖／品牌提供）

當然，新年少不了一顆紅包感十足的包款。FENDI 這次也精選多款紅色系經典包，從 Peekaboo ISeeU、Mamma Baguette 到 Spy Bag，每一款都保有品牌標誌性的義式工藝與線條，紅得很高級，不會讓人覺得只適合過年。搭配FF 圍巾與絲巾，更能替整體造型增添層次感，不論送禮或犒賞自己都很有誠意。

Peekaboo ISeeU 酒紅色鱷魚皮包款、Peekaboo ISeeU 紅色鴕鳥皮包款、FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款、Mamma Baguette中型包款（圖／品牌提供）

FF圍巾、絲巾（圖／品牌提供）





FENDI這次的新春獻禮，把傳統吉祥寓意轉化成時髦細節，讓新年造型既有祝福感，又保留個人風格。想要不會踩雷、又很有記憶點的新年禮物，這一系列真的很值得列入清單。

