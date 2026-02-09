過年送禮不只補一時 從「第一口健康」開始的全齡共享新選擇
（健康中心／綜合報導）農曆年節將近，返鄉團圓、走春拜訪成為家家戶戶的重要行程。除了水果禮盒、傳統滋補品，不少民眾也開始思考：什麼樣的年節禮物，才能真正照顧到長輩健康，又能被全家人實際使用？近年來，「健康送禮」的概念逐漸從節慶進補，轉向日常可持續的營養管理，成為年節送禮市場的新趨勢。
年節走春、探親拜訪 健康型禮盒成為關心長輩的新主流
隨著高齡化社會加速，加上現代人外食比例高、生活節奏快，年節送禮不再只是表達心意，更是一種溫和而實際的健康關懷。能否天天用、是否適合長輩、會不會造成負擔，成為消費者選擇年節健康禮盒時的重要考量。
年節送禮觀念轉變 從「補過年」到「陪長輩過一整年」
市場觀察指出，越來越多中壯年族群在挑選年節禮品時，已不再一味追求高單價或強烈滋補訴求，而是重視安全性、溫和性與長期使用的可行性。對長輩而言，使用方式是否簡單、是否能融入日常飲食，往往比成分宣稱更重要。
特別是能加入白開水、湯品或日常飲品中、不改變原有飲食習慣的營養補充品，近年在年節送禮市場中逐漸受到關注。不只降低長輩抗拒感，也讓「過年送的禮」，不會只停留在櫃子裡。
因此，能夠融入日常飲食、不改變原有生活習慣的營養補充形式，逐漸成為年節送禮市場中備受關注的新選項。
從「第一口健康」開始 讓年節關心延伸到每天的生活裡
近年來，「第一口吃纖維」逐漸成為健康飲食的新趨勢，反映現代人開始從飲食結構著手，調整日常營養攝取的順序與比例。船井生醫表示，希望透過 FIP100 纖維粉，協助消費者在不改變原有飲食習慣的情況下，更容易實踐這樣的飲食目標。主打無色無味、冷熱即溶，透過不改變原有飲食內容的方式，，讓營養補充自然融入每天的第一口飲食中，也更適合全家人共同使用。
在年節聚餐頻繁、飲食油膩的情況下，如何維持日常飲食的平衡，是許多家庭共同面臨的問題。船井 FIP100 纖維粉採用專利長短鏈水溶性膳食纖維配方，強調快速與長效並行，讓健康管理不侷限於過年期間，而是成為每天都能持續的生活習慣。
唯一衛福部核准三項功效 年節送禮更重視安心與驗證
隨著消費者對健康產品安全性的重視提高，是否具備清楚的核准與第三方驗證，逐漸成為選購時的重要依據。船井 FIP100 纖維粉為目前市面上唯一同時取得衛福部核准三項健康食品功效的纖維粉產品。
此外，產品堅持 100% 無添加原則，不含食品添加物，並通過 SGS 超過 800 項安全檢驗，同時取得國際 A.A. Clean Label 100% 無添加驗證、SNQ 國家品質標章、Monde Selection 世界品質金獎等多項肯定，並曾登上《Molecules》瑞士國際醫學期刊，讓年節送禮在表達心意之餘，也多了一份安心依據。
不只過年用 成為全年皆宜的健康送禮選項
從農曆年節返鄉探親、探望長輩，到母親節、中秋節、重陽節，甚至企業年終送禮，健康型禮品已不再是節慶限定。對忙碌的上班族而言，一份能被長輩與家人共同使用、全年都派得上用場的營養補充品，更能展現長久而細膩的關懷。
船井生醫表示，希望透過 FIP100 纖維粉，讓年節送禮不只是過年的一份心意，而是從「第一口吃纖維」開始，陪伴每個家庭走過一整年。
更多相關資訊可搜尋「船井生醫」官方網站：https://funcare.net/li6Bd
