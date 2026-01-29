過年送禮不用再猜！專家＋民眾票選 直接選出「最佳解」
（記者張芸瑄／綜合報導）年節送禮需求升溫，不過有的民眾很焦慮，就怕送禮送錯變災難，實際上街讓民眾投票，多數人首選實用禮盒，像是吃的喝的，但也注重食材天然健康，才能吃的安心。
農曆新年即將到來，也讓送禮焦慮跟著來，市面上禮盒百百種，到底該怎麼選。
記者：「不同世代有不同的送禮喜好，根據調查30到49歲最喜歡送禮，而50到64歲喜歡跟著傳統（三節）走，尤其在50歲以上，春節期間最喜歡送吃的。」
民眾：「我會選最安全最保險，就是大家都用得到，像吃的喝的，天然健康。」
民眾：「當然就是新的一年要健康，當然用得到也很重要。」
實際上街來詢問，多數民眾首選日常實用的禮盒，不用擔心踩雷、送錯禮，另外食材天然健康也是關鍵，吃的才安心，而過年期間大魚大肉，營養師提醒飲食要注意。
營養師何佳蓉：「過年後的飲食主要重點是聚焦在降低腸胃道的負擔，大燕麥片本身富含豐富，水溶性膳食纖維有助於調整血脂，再搭配葡萄糖胺高鈣奶粉，可以調節體態以及幫助鈣質補充，黑芝麻、杏仁這類的堅果類，富含抗氧化的營養素、維生素E，對於我們身體當中有許多的好處。」
營養師也建議，燕麥、大麥、蕎麥、黑麥等天然穀物，富含膳食纖維，有利於腸道的健康，促進新陳代謝、增強體力，可以適時補充，讓健康更加分。
其他人也在看
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
洋蔥水煮超浪費！「帶皮油炒」營養素最多 1切法更護心
洋蔥富含保護心血管的有機硫化物與抗發炎的槲皮素，但處理不當易流淚或流失營養。營養師指出，為保留營養，建議切碎後靜置10至15分鐘，讓硫化物充分轉化；烹調時則以「油炒」為佳，因油脂能提高槲皮素吸收率，避免長時間水煮導致營養流失。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中
根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
廚房藏寶物？「這油」不輸橄欖油是穩血糖、護肝神器 連吃3個月就有效
酸辣湯滴幾滴香油，才會覺得是人間美味！香油也就是芝麻油，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘說，台灣人愛吃的芝麻油保健效果不比橄欖油差，有研究發現，有脂肪肝的女性吃芝麻油，不僅能護肝還能穩血糖，而且連續吃健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量
不少民眾為了保護心臟健康，長期補充魚油，但劑量是否拿捏得宜呢？醫師分享最新大型研究，提醒魚油中的Omega-3脂肪酸確實與心臟健康有關，但攝取量過多，也可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃滷味夾青菜更健康？營養師揭「1地雷」卡超多浮油 黃金搭配法曝光
曾建銘在臉書粉專表示，許多人習慣在滷味中夾取大量葉菜類，認為有助於均衡飲食，但像大陸妹、空心菜等葉菜，在汆燙後結構鬆散、表面起皺，反而容易吸附滷湯中的浮油，攝取到的油脂可能超出想像。他建議，選擇表面光滑、結構緊實的蔬菜較為理想，例如白蘿蔔、杏鮑菇、木耳、...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是萬靈丹！醫曝「魚油護心」3攝取關鍵點
[NOWnews今日新聞]為了心血管健康健康，許多人會選擇補充魚油作為保健，不過內分泌專科醫師蔡明劼根據最新研究指出，每天250-1500毫克適量攝取確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
寒冬護心不只靠保暖！專家：三高族建議從「日常3大防線」著手，「牙線」是健康關鍵
每到 1 月寒流接連報到，氣溫驟降、冷風一吹，不少人會明顯感受到身體緊繃、手腳冰冷。其實在低溫環境下，身體為了維持體溫，會自然出現血管收縮、心跳加快等反應，讓心血管系統承受較大的壓力。這也是為什麼冬天常被視為三高族群與心血管健康需要特別留意的季節。姊妹淘 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
糖尿病救星！喝對咖啡燃脂力加倍、甩開高血糖，加「1水果」還能解便秘︱呂美寶 功能醫學營養師【早安健康 × 健康大頭條】
0:00 精采預告 0:55 咖啡助燃脂穩血糖!?這些陷阱要小心 2:10 容易胃食道逆流?咖啡該怎麼選? 3:26 千萬別這樣喝!喝咖啡也有黃金時間 5:07 早餐配咖啡好嗎?營養師:這樣喝才健康 6:18 咖啡搭1神物,降血糖、防便秘 7:28 咖啡+香蕉超燃脂,還提升運動表現 【相關影片】 喝咖啡減肥護肝？咖啡對全身影響一次看，這樣選更健康！︱李宜霖 胃腸肝膽科醫師 https://youtu.be/28AOnT73CVE 醫師特製防彈咖啡！這樣吃抗發炎、血管不卡油︱方俊凱 精神醫學部醫師 https://youtu.be/rx-4Q-6JHQ8 【相關文章】 咖啡愈喝骨頭被掏空？補鈣還要補D，一招「平民強骨術」補回骨密度 https://edh.tw/articles/UCj8RuQ 咖啡不再只提神！4種「神級佐料」加進去，燃脂消水腫還控糖 https://edh.tw/articles/QAHwhTc 👇 更多影片清單 👇 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 【脂肪肝、肝膽胰】https://go.edh.tw/4z33dh 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【🏃早安健康x跟著老師動一動🏃♀️】https://go.edh.tw/4s2g2s 【成為人生「腎」利組✨】https://go.edh.tw/4z5knx 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 👇 更多精采資訊 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw早安健康影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
長輩吃東西咬不動？營養師分享3大烹飪技巧：飯加蛋花、蔬菜切碎
《一路吃到老》一書集結醫師、語言治療師、營養師等各領域專家，打造跨科別的咀嚼與吞嚥守護陣線，提供全方位且實用的建議。無論是擔心吞嚥功能退化的壯年族群，或是關心家人吞嚥能力的照顧者，都能從中獲得幫助。以下內容為聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍之篇章。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出現「咖啡醉」 避免空腹喝 午後應減量
咖啡已成為現代人生活中不可或缺的提神飲品，中醫師周宗翰說，臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
挽救腦部生鏽！營養師教戰「麥得飲食」為大腦築起防失智防線
【健康醫療網／編輯部整理】全球失智症威脅日益加劇，根據 2025 年世界衛生組織報告，全球失智患者已突破 5,700 萬人。為應對這項健康挑戰，臺安醫院營養課營養師黃郁雯指出，結合地中海與得舒飲食優點的「麥得飲食（MIND diet）」，著重於延緩神經退化，是目前公認能保護心血管並維持認知功能的有效飲食策略。研究數據顯示，適當飲食介入能降低失智症發生率，讓護腦不再僅限於於醫療行為，而能從日常餐點實踐。 失智以阿茲海默症最常見 長者風險不容忽視 黃郁雯營養師指出，猶如腦袋電路逐漸生鏽的失智症，不只是單純記憶力變差，而是一種會逐步影響思考、判斷與生活自理能力的綜合症候群，臨床上最常見造成失智的原因為阿茲海默症。在台灣，65歲以上長者中，平均每8人就約有1人可能面臨失智風險。面對無法治癒、只能延緩的疾病，飲食型態正成為預防失智的重要關鍵。 結合地中海與得舒飲食 麥得飲食守護腦健康 黃郁雯營養師引用相關研究指出，以植物性飲食為基礎的「麥得飲食（MIND diet）」強調攝取對大腦有益的特定食材，尤其是富含多酚的莓果類與深綠色蔬菜，這些食物含有豐富的維生素E、葉酸與植化素，能有效發揮抗氧化與抗發健康醫療網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
南門市場買年菜 40歲以上免費健康素質檢測
[NOWnews今日新聞]國人外食比例接近7成，過多的油、鹽攝取，進而增加三高及心血管疾病等健康風險，加上農曆年節將近，臺大醫院馮馨醇營養師表示，南門市場匯集多樣熟食、南北貨及各式糕點，即將迎來年節採...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
濕冷天氣全身拉警報！醫曝雨天「3大威脅」：3族群要注意
近期天氣不穩定，降雨頻繁，氣溫偏低。醫師黃軒指出，雨天對健康的影響不僅是「冷」，而是「濕冷疊加效應」所帶來的壓力。當濕度上升、氣溫下降時，人體需同時適應環境變化，容易導致末梢血管收縮，造成血壓波動與心臟負荷增加，也會影響關節與肌肉狀態，引發疼痛與僵硬，呼吸道防禦力下降，增加感冒與支氣管炎等疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
年節囤貨潮來臨！如何收納冰箱、冷凍常見4大錯誤一次看
年節將制，不少家庭開始採買年貨、…民報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
低負擔、輕鬆吃！過年零食不是原罪 營養師推薦6款療癒系點心
農曆年腳步將近，過年是親朋好友團聚、聊天追劇、打牌吃零食的歡樂時光，不過不少人也有這樣的經驗。零食一口接一口，明明吃得很開心，卻在不知不覺中感到更疲倦、煩躁，甚至更想再吃甜食。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，這其實與「吃進去的食物種類」大有關係，吃錯零食，不只影響體重，連情緒都會被牽著走。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言