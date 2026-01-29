過年送禮不用再猜！專家＋民眾票選 直接選出「最佳解」

（記者張芸瑄／綜合報導）年節送禮需求升溫，不過有的民眾很焦慮，就怕送禮送錯變災難，實際上街讓民眾投票，多數人首選實用禮盒，像是吃的喝的，但也注重食材天然健康，才能吃的安心。

農曆新年即將到來，也讓送禮焦慮跟著來，市面上禮盒百百種，到底該怎麼選。

記者：「不同世代有不同的送禮喜好，根據調查30到49歲最喜歡送禮，而50到64歲喜歡跟著傳統（三節）走，尤其在50歲以上，春節期間最喜歡送吃的。」

圖／實際上街詢問，發現多數民眾首選日常實用的禮盒，不用擔心踩雷、送錯禮。（翻攝 三立新聞）

民眾：「我會選最安全最保險，就是大家都用得到，像吃的喝的，天然健康。」

民眾：「當然就是新的一年要健康，當然用得到也很重要。」

圖／營養師何佳蓉提醒，過年後的飲食主要重點是聚焦在降低腸胃道的負擔。（翻攝 三立新聞）

實際上街來詢問，多數民眾首選日常實用的禮盒，不用擔心踩雷、送錯禮，另外食材天然健康也是關鍵，吃的才安心，而過年期間大魚大肉，營養師提醒飲食要注意。

營養師何佳蓉：「過年後的飲食主要重點是聚焦在降低腸胃道的負擔，大燕麥片本身富含豐富，水溶性膳食纖維有助於調整血脂，再搭配葡萄糖胺高鈣奶粉，可以調節體態以及幫助鈣質補充，黑芝麻、杏仁這類的堅果類，富含抗氧化的營養素、維生素E，對於我們身體當中有許多的好處。」

圖／營養師表示，天然穀物富含膳食纖維，有利於腸道的健康。（翻攝 三立新聞）

營養師也建議，燕麥、大麥、蕎麥、黑麥等天然穀物，富含膳食纖維，有利於腸道的健康，促進新陳代謝、增強體力，可以適時補充，讓健康更加分。

