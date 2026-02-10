過年送禮不送胖！營養師激推「6類健康禮盒」：這款幾乎沒熱量

記者鄭玉如／台北報導

春節送禮選牛軋糖、花生糖要注意，高糖、高油易升血糖、增體重。營養師陳怡婷建議，茶、咖啡、堅果、蔬菜片、海苔、好油或原型乾貨禮盒，都是健康的禮盒選擇。（示意圖／PIXABAY）

農曆新年將至，不少人會選擇「牛軋糖」、「花生糖」作為過年禮盒，但這類食物高糖、高油，吃多了容易使血糖、體重狂飆，增加身體負擔。營養師陳怡婷分享6類健康禮盒，例如咖啡、堅果或油品等，都是不錯的選擇，建議盡量避開過多人工添加物。

陳怡婷在臉書粉專指出，無論送哪一種禮盒，購買前都應先仔細看包裝，選擇成分較簡單的食品，盡量避開過多人工添加物，過年團聚享用美食時，才能吃得開心又健康。

▎茶類、咖啡

茶葉、掛耳式咖啡是過年解膩首選，這類禮盒幾乎沒有熱量。

▎堅果

堅果種子類是公認好油脂來源，建議選擇「無調味、低溫烘焙」，並避開調味重或油炸的產品。

▎蔬菜片

選「烘焙乾燥」非油炸的蔬菜片，例如秋葵、菇類、四季豆、紅蘿蔔等，如果是水果乾，糖分較高，應留意攝取量。

▎海苔

屬於低卡點心，適合長輩與小孩，建議選擇「非油炸、少調味」的海苔，避開重口味或油炸。

▎油品

好油是廚房的必需品，可以選橄欖油、亞麻仁油、苦茶油禮盒。

▎原型乾貨

菌菇類、金針、干貝、乾鮑魚，都是過年入菜的高級食材，「選原型、少添加」最佳，減少超加工食品，例如香腸、臘肉、肉鬆、肉乾。

更多三立新聞網報導

4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺

別再信「存精」變更猛！醫揭「禁慾4大傷害」：害早洩、恐易軟

腎結石不痛才恐怖！她突休克「腎臟化膿」 醫揭4招不長石：更要補鈣

北榮院長上台致詞！冒出黑狗「伸掌討摸摸」 超狂身分曝「有職員證」

