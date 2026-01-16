過年送禮送起來！健康風潮正夯 桂格推人蔘飲+行李箱套組

【緯來新聞網】健康送禮風潮正夯！無論是長輩親人、同輩好友，或是商務往來的客戶夥伴，送一份替對方健康著想的好禮，總能讓人感到體貼與誠意。市面上健康訴求產品繁多，但只有人蔘飲品牌「桂格養氣人蔘」唯一獲得國家護肝認證，更累積百萬家庭長期飲用、銷售破億瓶的實績，成為年節送禮最有效也最安心的選擇。

「桂格養氣人蔘」推出超限量特規組合。（圖／桂格提供）

「桂格養氣人蔘」專為台灣人體質設計的雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，並搭配蓮子百合，溫潤少負擔，適合長期飲用。同時也連續19年穩居市場第一品牌，長年蟬聯健康類送禮首選。今年春節，桂格更推出結合 LINE FRIENDS 在地特色的前開式行李箱、登機箱限量套組，讓送禮不只喝得到健康，更多了一份驚喜與收藏價值，為年節祝福留下難忘記憶。

唯一國家護肝認證「桂格養氣人蔘」，雙蔘平衡配方，專為台灣人體質設計。（圖／桂格提供）

該人蔘飲採用雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，並添加蓮子、百合，溫潤少負擔，適合長期飲用，有助穩固精氣神，帶來好精神一整天。而「桂格無添加糖養氣人蔘」更是唯一同時榮獲國際 A.A 無添加與慈悅潔淨 100 無添加雙標章，並取得國際品質金獎與風味標章，是兼顧少負擔與有效補氣的保健選擇。

只要購買養氣人蔘或養氣人蔘無添加糖配方94入或76入，就能帶走LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱或登機箱。（圖／桂格提供）

今年春節，桂格養氣人蔘更推出結合LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱/登機箱的限量套組。只要在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱，共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式，數量極為有限、售完為止，想要一次收集各種款式，也可到不同通路搶購。另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱。

