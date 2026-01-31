過年連假9天 狂歡模式on！大魚大肉、熬夜守歲、群聚走春...5大健康警報先備戰 補給清單一次看 iHerb全站75折買起來

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2026過年連假放9天，就像開Turbo的「假期馬拉松」即將開跑，大吃大喝、熬夜守歲、走春拜年...活動一個接一個，作息一亂，身體節奏更容易被打亂。趁著年假尚未來臨前，將全家人的日常保健一次準備齊全，腸胃平衡、日常防護、精神補給、冬季循環到美顏對策，通通超前部署。恰巧iHerb現正舉辦春節特惠，即日起至2/7結帳輸碼【LNY26】即享75折，無低消門檻、全站皆可折、滿額免運費，最快一週內就送到家。趕快將年節所需補給一次買到位，過年就能玩得盡興、吃得開心！

🥘過年健康補給#1 餐餐大魚大肉 腸胃平衡就靠益生菌

過年期間，年菜料理一道比一道豐盛，山珍海味輪番上桌，再加上零食、甜點不間斷，對不少人來說，是消化系統最甜蜜的負擔。這時候更需要好好照顧腸胃，才能吃得盡興又吃得安心！

💪腸胃系保健補充建議：

最常見、也最受歡迎的腸胃保健補劑，就是益生菌了，不少人選擇靠它協助維持腸道菌叢的平衡。其他像是消化酵素，多半用來搭配豐盛飲食；而膳食纖維則是在飲食偏精緻、蔬菜量不足時，用來補足日常攝取的一環。

🛒iHerb人氣商品這裡買，輸碼【LNY26】全站75折：

🚘過年健康補給#2 走春拜年群聚多 防護型維生素先備好

過年期間，少不了走春拜年、親友聯誼，群聚頻繁，加上冬季病毒活躍，一不留心可能就中鏢了。這段時間，盡情團聚之餘，別忘了日常營養補充要做好做滿，讓身體多一分穩定感與安心感，更能從容面對年節行程。

💪防護系保健補充建議：

維生素C、維生素D與鋅，常被列入日常營養補充清單。像維生素C，偏向日常保養與抗氧化概念；維生素D與鋅，則是在飲食不規律時，許多人會特別留意補充的營養素，搭配日常飲食，更完整補足整體所需。

🛒iHerb人氣商品這裡買，輸碼【LNY26】全站75折：

🥱過年健康補給#3 熬夜守歲「虛累累」 精神補給3大選擇陪你

除夕守歲、追劇到深夜，或是和親友一起打牌小酌，都是過年的熱鬧日常。當睡眠時間被壓縮、作息開始混亂，精神狀態自然也會受到影響。這時候，活力系補給就是陪你度過連日聚會的好選擇。

💪活力系保健補充建議：

上班族常備的維生素B群，常被視為與能量代謝相關，適合在生活節奏緊湊時，搭配日常飲食攝取，建議白天隨餐食用；而人參、瑪卡等營養成分，也被不少人拿來作為長時間活動的日常補充，不過記得留意個人體質，且避免在夜間補充，以免影響入睡節奏。

🛒iHerb人氣商品這裡買，輸碼【LNY26】全站75折：

👲過年健康補給#4 天冷顧好體內循環 這樣保養有「安心」

農曆年節，通常氣溫偏低、早晚溫差明顯，加上忙碌的日常節奏，對長輩或重視心血管保養的人來說，更值得多留點心。從日常保健補充做足準備，讓全家在熱鬧團圓之餘更「安心」。

💪長輩系保健補充建議：

在保健補充的選擇上，Omega-3魚油與紅麴是年節期間很常被放進清單的兩大選擇。魚油，用來補足平時攝取不足的脂肪酸來源；紅麴則是不少人「血脂相關的日常保養」方案，尤其在重油重鹹的年節期間，不過補充前建議先諮詢專業人員。

🛒iHerb人氣商品這裡買，輸碼【LNY26】全站75折：

✨過年健康補給#5 年後想美美開工？「顧面子」超前部署

連續熬夜守歲、聚餐不斷，狂歡後的疲態藏也藏不住，肌膚第一個拉警報！沒關係，過年期間，馬照跑、舞照跳，只要記住肌膚保養同樣一步也不落下，才能在年後開工第一天，顏值也跟著完美上工。

💪美顏系保健補充建議：

近期韓國討論度很高的PDRN與外泌體，是不少人關注的保養新選擇。PDRN取自魚類精子細胞的DNA片段，外泌體則是細胞自然分泌的微小囊泡，兩者各有擁護者，可單獨使用、亦可疊加，若想嘗鮮跟風一波，不妨把這兩款話題成分加入清單試試。

🛒iHerb人氣商品這裡買，輸碼【LNY26】全站75折：

