過年進補不長胖有訣竅！營養師教「用杏鮑菇做出素干貝」

馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚表示，過年進補不一定要大魚大肉，掌握「高蛋白多蔬菜」和「減少油鹽糖」兩個技巧，就能過年補氣不長胖。

黃家莚推薦三道健康年菜，讓團圓圍爐也能吃得無負擔。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

黃家莚營養師表示，年菜多以大魚大肉為主，要記得搭配蔬菜。蔬菜富含膳食纖維與礦物質，有助於腸胃蠕動，讓便祕不纏身、腸道有精神，同時也能穩定血糖、增加飽足感。此外，應避免大量油鹽糖的菜色，像炸過的糖醋魚、高脂肪的梅干控肉、筍乾豬腳等。

黃家莚建議，可改以清蒸、烤、汆燙方式取代油炸或紅燒，並減少調味料使用，降低水腫、血壓與血糖控制不佳的風險。她推薦三道健康年菜，讓團圓圍爐也能吃得無負擔。

第一道是「蔥鹽雞胸」，選用去皮雞胸肉入菜，屬於高蛋白、低脂肪食材，有助於維持肌肉量與體力。搭配富含維生素A、B、C及鎂、鋅、銅等礦物質的青蔥，其中含硫化合物具抗氧化作用，幫助增強免疫力。作法是將鍋中加入水及少量鹽巴煮滾後，將雞胸肉汆燙至熟並切片，拌入蔥絲與少量香油，簡單調味就能吃出食材原味。

右為營養師黃家莚，左為營養師黃琳惠。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

第二道是「彩椒素干貝」，杏鮑菇富含多醣體與膳食纖維，且含有三萜類、兒茶素等植化素，用來取代干貝。搭配富含維生素A、C、茄紅素與類黃酮的彩椒，可協助對抗自由基、降低氧化壓力。作法是將杏鮑菇切1.5公分厚的圓片，表面刻上十字花紋，下鍋乾煎至微金黃，再加入少量橄欖油及切片彩椒快炒，最後以鹽調味即可。

第三道「白菜菇菇鮮魚鍋」象徵團圓圍爐、暖心暖胃。選擇低脂、高蛋白的魚類入菜，海鮮中富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用，有助於維持免疫力與心血管健康。搭配香菇、鴻喜菇、雪白菇等多種菇類，不僅提升風味，也增加維生素B群與維生素D攝取。作法是以洗淨切好的大白菜鋪底，加入魚片、菇類及蔬菜配料，使用清昆布湯底，小火煮熟即可。

