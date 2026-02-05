過年遊日韓防流感、美加防麻疹 疾管署籲落實防疫措施
許多國人已規劃農曆春節期間將出國旅遊，疾管署發言人林明誠今天(5日)表示，民眾前往日本、韓國要防流感，到美國、加拿大要小心麻疹，至東南亞國家則注意登革熱與屈公病。他建議民眾出國前先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢旅遊地的最新疫情，並在當地落實各項防疫措施。
農曆春節連假即將到來，民眾出國旅遊、探親交流頻繁。疾管署發言人林明誠5日表示，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險。他說：『(原音)寒假出國要注意的是日、韓要防流感，韓國的話還有諾羅病毒，美、加的話是要防麻疹，東南亞的話是要防蟲媒，就像登革熱、屈公病，就不要被蚊子叮，印尼跟印度的話也有麻疹也要注意，去中國的話最重要的就是要避免接觸禽鳥。』
根據疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本、韓國呈上升趨勢；去年在中國、柬埔寨及美國等國有通報新型A型流感人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。至於麻疹疫情，近2個月在美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。林明誠提醒民眾若規劃前往相關國家地區，可先評估接種相關疫苗，落實勤洗手，出入人多空氣不流通場所建議佩戴口罩，並避免接觸禽鳥及野生動物。
此外，林明誠指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病在東南亞及美洲多國疫情持續，他呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施。至於非洲地區、印度及印尼等國也持續有瘧疾報告病例，他建議民眾務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。
林明誠也呼籲在國外享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食及熱食較安全，並建議飲用瓶裝或煮沸過的水，且要以肥皂勤洗手，以降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。
民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地的最新疫情資訊及旅遊注意事項，在行前完成所需疫苗接種及備妥用藥，「國際旅遊處方箋」也會提供旅途中各項防疫措施與健康照護的建議，及返國後的注意事項。
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
高血壓不只有頭暈！醫點名「這幾個小毛病」完全聯想不到 一堆人中鏢
很多人以為，高血壓一定要「頭痛、頭暈、血壓爆表」才算嚴重，否則忍一忍就好。但醫師直言，真正危險的高血壓，往往不是讓你痛，而是讓你「以為沒事」，等到心肌梗塞或中風發生，才驚覺不是突然，而是一路被忽略。 高血壓原因多 幾乎無異常不適 健康管理醫院錢政平副院長表示，發生高血壓的原因，包括年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物和環境等因素，都有可能讓血壓升高，並且幾乎無異常不適狀態，常見許多人都是健檢才意外發現自己早已有高血壓問題。 常見這些症狀 長久恐致心血管疾病 錢政平也指出，常見高血壓問題者容易犯一個錯誤，認為身體若無明顯不適就可以不需按照時間服用醫師開立的控制血壓藥物。雖有少數高血壓患者可能會發生頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛等症狀，但因這些病狀也容易被認為只是短時間發生忍一忍就過，而疏忽耽誤就醫。而最致命的是長久高血壓會提高心血管疾病發生，而心血管疾病在發生變化時總是沒有明顯症狀，等到急性併發症（心臟病、中風等心血管疾病）發作時才意識皆因長期血壓未控制良好。 採取低鈉飲食 避免血壓增高 錢政平建議，高血壓患者，平日飲食也需注意採取低鈉飲食，因攝取過多鹽，鹽分中的鈉會讓水分滯留身體中，
小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣
你知道嗎？癌症不是突然冒出來的，它就像寄生蟲，會慢慢在身體找尋最舒適的「住處」。基因醫師張家銘提到，身體的免疫系統本來可以認出異常細胞並清除它們，但當你的免疫警報鈍了、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，癌細胞就悄悄安居落戶，佔地為王了。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
做完大腸鏡失禁！4旬男「1天換3次內褲」 醫：尿液灌到大腸了
一名40多歲男性因出現疑似失禁情形，在太太陪同下前往醫院門診就醫。該名男子近來每天需更換多次內褲，內褲上常殘留黃色汙漬，但本人認為只是偶爾控制不住、情況不嚴重，與太太對病情的認知落差甚大。對此，外科醫師陳榮堅表示，臨床上若出現反覆滲便或異常分泌物，往往並非單純失禁問題，背後可能潛藏腸道或泌尿系統病變，民眾不可掉以輕心。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
攔截大腸癌！54歲男沒症狀竟藏「癌前病變」 AI揪出肉眼看不見息肉
一名54歲林先生平時生活規律、無明顯腸胃不適，也從未出現腹痛或血便，原以為自己不屬高風險族群，聽過朋友相關案例後，決定安排大腸鏡檢查，意外發現腸道內藏有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉。亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至透過AI內視鏡影像輔助系統，順利鎖定病灶並完成切除，事後病理證實為癌前病變。醫師呼籲，大腸癌是可以被預防、也值得提早發現的癌症，關鍵就在於是否願意跨出「定期篩檢」這一步。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
亞洲首例！「臟器全相反」鏡面人接受縮胃手術 半年瘦22公斤
台中1名33歲女性患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」（Situs Inversus），俗稱「鏡面人」，該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，半年前決定進行「內視鏡袖狀胃成型術」（ESG），台中新悅美型醫學診所最終成功完成亞洲首例「臟器逆位」患者的內視鏡袖狀胃成型術，在半年內從81公斤減至59公斤，成功逆轉中度脂肪肝。
立春「沒做這3件事」小心肝先壞！ 醫示警：這1食物別因為節儉還吃下肚
2/4日是立春，二十四節氣之首「立春」。這不僅代表冬天的結束，更是大地萬物甦醒、陽氣生發的開始。台灣俗諺常說「春天後母面」，形容入春後天氣猶如翻書，忽冷忽熱、陰晴不定。所以這個節氣最容易因為疏忽氣溫變化而感冒。而站在中醫觀點，春季更是「養肝」的黃金關鍵期。 為什麼春天要養肝？ 中醫診所賴俊宏中醫師指出，中醫養生講究「順時而為」。《黃帝內經》提到：「人以天地之氣生，四時之法成。」在五行學說中，春季屬木，對應人體的肝臟。春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。 肝臟是最沉默的器官 出事時往往已經太晚 肝臟是個「沉默的器官」。它負擔著人體精密的解毒與代謝工作，卻沒有痛覺神經。根據衛福部近年死因統計，肝癌與慢性肝病長期位居國人十大死因前列。目前台灣的慢性肝炎以 B 型與 C 型肝炎為大宗，臨床以身體疲倦食慾減退、噁心、上腹部不適為主要症狀，部分病人則有黃疸或發燒的情況，若未積極追蹤與治療，將來可能演變成肝硬化，甚至肝癌的發生，絕不可輕忽。所以若出現不明原因的疲倦、食慾減退或噁心，千萬別只當作「太累」，這可能是
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
飲食清淡也無效！研究：「1狀態」大增2倍糖尿病風險
春節是團圓、休息的時間，醫師劉曜增表示，過年走春、拜年，不只是社交禮儀，還可降低罹患糖尿病的風險。研究發現，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，出現這種特定的蛋白質表現型態時，與未來得糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加2.14倍。他並表示，在社交孤立情況下，即使飲食清淡也無效。