過年遊日韓防流感、美加防麻疹 疾管署籲落實防疫措施

許多國人已規劃農曆春節期間將出國旅遊，疾管署發言人林明誠今天(5日)表示，民眾前往日本、韓國要防流感，到美國、加拿大要小心麻疹，至東南亞國家則注意登革熱與屈公病。他建議民眾出國前先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢旅遊地的最新疫情，並在當地落實各項防疫措施。

農曆春節連假即將到來，民眾出國旅遊、探親交流頻繁。疾管署發言人林明誠5日表示，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險。他說：『(原音)寒假出國要注意的是日、韓要防流感，韓國的話還有諾羅病毒，美、加的話是要防麻疹，東南亞的話是要防蟲媒，就像登革熱、屈公病，就不要被蚊子叮，印尼跟印度的話也有麻疹也要注意，去中國的話最重要的就是要避免接觸禽鳥。』

廣告 廣告

根據疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本、韓國呈上升趨勢；去年在中國、柬埔寨及美國等國有通報新型A型流感人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。至於麻疹疫情，近2個月在美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。林明誠提醒民眾若規劃前往相關國家地區，可先評估接種相關疫苗，落實勤洗手，出入人多空氣不流通場所建議佩戴口罩，並避免接觸禽鳥及野生動物。

此外，林明誠指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病在東南亞及美洲多國疫情持續，他呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施。至於非洲地區、印度及印尼等國也持續有瘧疾報告病例，他建議民眾務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

林明誠也呼籲在國外享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食及熱食較安全，並建議飲用瓶裝或煮沸過的水，且要以肥皂勤洗手，以降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。

民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地的最新疫情資訊及旅遊注意事項，在行前完成所需疫苗接種及備妥用藥，「國際旅遊處方箋」也會提供旅途中各項防疫措施與健康照護的建議，及返國後的注意事項。