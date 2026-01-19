彩頭蘿蔔糕(年菜料理)

每當過年過節餐桌上一定會有蘿蔔糕這道料理簡單的材料與步驟就能呈現最古早的好味道改變一下擺盤方式讓蘿蔔糕也能華麗變身

食材

白蘿蔔, 中型1條

在來米粉, 300 克

澄粉或玉米粉, 30 克

水, 900 cc

鹽巴 白胡椒粉, 適量

料理步驟





步驟 1：將白蘿蔔洗淨，去皮後以刨絲器刨成細絲後，熱鍋倒入適量油後放入蘿蔔絲，以中火炒軟再加入500c水與調味料繼續炒勻





步驟 2：在來米粉與澄粉一起放入大碗中，加入400c水調勻成米漿



廣告 廣告



步驟 3：步驟2分次倒入作法1的鍋中，以小火拌攪至成糊狀





步驟 4：將蒸層內舖上烘焙紙，再倒入作法3的材料裝至八分滿後抹平表面。 內鍋加入適量水擺上蓋上鍋蓋計時蒸40鐘即可。





步驟 5：蘿蔔待涼後即可切成適合大小

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：過年過節必備！好彩頭蘿蔔糕

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號