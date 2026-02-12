過年選片攻略｜影音平台、電影台必看《侏羅紀世界》《不可能的任務》《小小兵》系列電影這裡追
春節連假就是補完經典系列電影的最佳時機！如果你不想花時間滑片單、不知道從哪一系列開始追，這篇直接幫你整理好2026年春節期間電視台強檔播出片單，以及線上影音平台能一次補齊的系列電影。不論是動作爽片、科幻史詩還是經典冒險，包括在去年陸續推出續集的《侏羅紀世界》、《不可能的任務》、《阿凡達》、預計今年上映續作的《小小兵》、《王者天下》等系列電影都能一口氣追完。過年不只追劇，電影馬拉松更過癮。
電影台必看系列電影｜《不可能的任務》系列
經典系列電影 《不可能的任務》從1996年的首部作品開始至今，系列作皆以高度實體動作場景、驚險特技與精密間諜鬥智聞名，各部作品的主角「伊森」皆由「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演，去年新上映的系列作《不可能的任務：最終清算》，阿湯哥依然親自上陣，完成多個高難度動作橋段，口碑與票房表現均獲肯定，也是過年期間電影台經常重播的經典系列電影之一，今年好萊塢電影台與東森洋片台將播出《不可能的任務》系列電影。
電視台播出頻道：好萊塢電影台、東森洋片台
電視台播出時間：
2/15（日）23:00《不可能的任務：全面瓦解》（東森洋片台）
2/17（二）17:00《不可能的任務》（好萊塢電影台）
2/18（三）17:00《不可能的任務：失控國度》（好萊塢電影台）
2/19（四）17:00《不可能的任務：鬼影行動》（好萊塢電影台）
2/20（五）17:00《不可能的任務3》（好萊塢電影台）
2/21（六）17:00《不可能的任務2》（好萊塢電影台）
電影台必看系列電影｜《侏羅紀世界》系列
延續《侏羅紀公園》世界觀的《侏羅紀世界》系列從2015年首部曲推出後即創下驚人票房，是史上最成功的恐龍主題科幻片之一。故事設定在重建的侏羅紀主題樂園中，因基因改造與人為干預導致恐龍再次失控，主角群必須在極端危機下求生並阻止災難蔓延全球。當恐龍栩栩如生地出現在螢幕上，總會讓觀眾感到內心澎湃，2025年亦推出新續作《侏羅紀世界：重生》，在東森洋片台追完《侏羅紀世界》系列三部曲後，亦可於MyVideo、friDay影音等線上影音平台銜接觀賞。
電視台播出頻道：東森洋片台
電視台播出時間：2/22（日）17:00 連播《侏羅紀世界》、《侏羅紀世界：殞落國度》、《侏羅紀世界：統霸天下》
影音平台必看系列電影｜《小小兵》系列
《小小兵》系列動畫電影聲勢甚至超越原主角，他們源自《神偷奶爸》宇宙，以獨一無二的邪惡黃色魅力席捲全球，不只在《神偷奶爸》系列存在感很強，更擁有自己的獨立電影，為全球最受歡迎的動畫電影系列之一。2026年夏天將推出最新續集 《小小兵&大怪獸》，敘述小小兵試圖在好萊塢拍電影時意外召喚怪物，隨後展開拯救世界的爆笑冒險。在新電影上映前，利用過年連假把《小小兵》系列電影一次補齊吧！
線上看平台：friDay影音
系列電影：《小小兵》、《小小兵：格魯的崛起》、《神偷奶爸》、《神偷奶爸2》、《神偷奶爸3》、《神偷奶爸4》
影音平台必看系列電影｜《阿凡達》系列
由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的《阿凡達》影史級科幻電影，以潘朵拉星球上人類與納美人的衝突為背景，結合革命性影像技術與生態主義主題，成為科技與藝術結合的典範。續作《阿凡達：水之道》、《阿凡達：火與灰燼》也都引起熱烈討論。雖然目前《阿凡達：火與灰燼》還沒在Disney+上架，但相信不久後就能在Disney+上看到，在此之前來複習前二部作品，就算電影時長再長，也能在春節假期完整收看。
線上看平台：Disney+
系列電影：《阿凡達》、《阿凡達：水之道》
影音平台必看系列電影｜《移動迷宮》系列
改編自暢銷小說的《移動迷宮》，故事描述一群年輕人在神秘迷宮與政府陰謀之間求生與解謎的歷程。《移動迷宮》融合動作、科幻與青春題材，以系列三部曲描繪主角群從逃出生天到揭露世界真相的過程，隨著劇情揭露真相，節奏明快、懸疑感強，三部曲一次觀賞完整體驗更佳。
線上看平台：Netflix、Disney+
系列電影：《移動迷宮》、《移動迷宮：焦土試煉》、《移動迷宮：死亡解藥》
電影台必看系列電影｜《王者天下》系列
《王者天下》改編自同名日本人氣漫畫，真人電影系列由山崎賢人、吉澤亮、長澤雅美、橋本環奈等多位知名演員主演，描述戰國時代少年信從士兵崛起成大將軍的熱血故事。電影版以宏大戰爭場面及人物成長故事吸引觀眾。目前已經推出四部系列電影，《王者天下5》也傳出將於2026年夏天上映，有興趣者可趁此機會複習前作。
電視台播出頻道：AXN
電視台播出時間：
2/14（六）18:25《王者天下》
2/14（六）21:00《王者天下2：至遙遠的大地》
2/15（日）21:00《王者天下3：命運之炎》
2/16（一）21:00《王者天下4：大將軍的歸來》
必看系列電影｜《復仇者聯盟》系列
漫威影業打造的《復仇者聯盟》系列集合鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、綠巨人、黑寡婦、鷹眼等超級英雄，陣容華麗之外，將這些角色整合並撰寫故事線，讓超級英雄們在大銀幕集結，共同對抗威脅地球的外星勢力與宇宙強敵。第一部《復仇者聯盟》就成功突破十億票房，續作更是把漫威宇宙推向巔峰，成為影史重要的超級英雄集結系列之一。想要回顧超級英雄的最終篇章，馬上把《復仇者聯盟》系列重溫一遍吧！
電視台播出頻道：AXN
電視台播出時間：
2/19（四）21:00《復仇者聯盟：無限之戰》
2/20（五）21:00《復仇者聯盟：終局之戰》
線上看平台：Disney+
系列電影：《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》
必看系列電影｜《玩命關頭》系列
《玩命關頭》系列由街頭飆車起家，隨後逐步演化為跨國動作大片，核心主題從原先的非法飆車與對抗黑幫逐步拓展到國際間諜式動作冒險。系列電影不僅強調極速車戰，更側重描寫家人朋友之間的情感線。《玩命關頭》系列目前已有10部以上作品，每一部作品皆有支持者，也是春節電影台必播電影之一，新春假期就來感受速度題材所帶來的視覺震撼吧。
電視台播出頻道：AXN、東森洋片台
電視台播出時間：
2/14（六）21:00《玩命關頭8》（東森洋片台）
2/18（三）21:00《玩命關頭5》（AXN）
2/19（四）21:00《玩命關頭6》（AXN）
2/20（五）21:00《玩命關頭7》（AXN）
2/21（六）21:00《玩命關頭：特別行動》（AXN）
線上看平台：MyVideo
系列電影：《玩命關頭》、《玩命關頭2：飆風再起》、《玩命關頭3：東京甩尾》、《玩命關頭4》、《玩命關頭5》、《玩命關頭6》、《玩命關頭7》、《玩命關頭8》、《玩命關頭：特別行動》、《玩命關頭9》、《玩命關頭X》
看更多系列電影相關報導：
《阿凡達：火與燼》首波評價出爐 導演痛失摯友化悲憤為力量
小小兵回歸！創影史56億美金票房神作全新篇章 帶怪獸進軍好萊塢
《侏羅紀世界：重生》實景拍攝超震撼！海陸空恐龍凶猛出閘
《不可能的任務8》全台票房破億！ 阿湯哥喊話：拍到100歲
