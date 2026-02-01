過年避「雷零食」？ 冬瓜軟糖.生仁.金幣巧克力上榜

台北市 / 綜合報導

台北年貨大街開始的第一個星期天，許多民眾一早就來逛街採買，零食糖果攤位還是居多，但是有網路調查大家最不愛那些過年零食，像是冬瓜軟糖、生仁、金幣巧克力都榜上有名，有民眾覺得口味太甜，已經不愛吃，會盡量選擇健康一點的零嘴，可能大家對於零食的興趣漸漸退燒，過往受歡迎的牛軋糖，價格也維持3年前的價格沒有漲價！

過去一年愛過恨過就是沒瘦過，但是踏進台北年貨大街，嘴巴還是沒有停過，店員說：「歡迎試吃看看，弟弟有吃過麻荖嗎。」減肥是一輩子的事，只是不是這輩子，不過有的零食，據說很難打開你的嘴皮子，有網路調查過年最不愛零嘴排行榜，有沾糖粉的冬瓜軟糖，炸脆脆的寸棗，包著花生的生仁，以及麻荖和亮晃晃的金幣巧克力。

民眾說：「我什麼都喜歡吃，我現在突然回答不出來，只要我人生不要吃苦，金幣巧克力可以嗎，不行那太甜了，甜到會很膩，冬瓜糖是什麼，就是一條白白的，不喜歡不喜歡，那個太古早了，金幣巧克力你也不行，對，你有看過三色軟糖嗎，那化學太多了，不要吃一些元素週期表，要吃原形食物。」

有人不愛零食年事已高，有人不愛零嘴觸碰三高，我不是灶神，太甜的零食可以省一省，但是牛軋糖儘管有時黏牙，還是能黏住愛吃的嘴，網紅肖恩說：「多少錢，1000元。」

三年前有網紅買了一包牛軋糖1000塊，嚇壞網友的迪化街知名老店，因為主打天然果乾進口杏仁，當時半斤300克600元，相當於100克200元，比其他攤位多一倍，三年過去了牛軋糖價格變了嗎，知名老店還是維持100克200元，其他攤子大多還是100克100元，所以客人沒有退避三舍，抓糖的人還是依依不捨。

