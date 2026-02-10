過年醫院哪裡有開 APP可先查

▲健保署官網建置春節就醫專區，讓民眾可快速查詢健保特約醫療院所。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 今年農曆春節假期長達9天，為確保民眾醫療照護需求，健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元於鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，經統計醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。另外健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額之「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三（2月16日至2月19日）加成100%，初四及初五（2月20日至2月21日）則加成50%。

2月14日、2月15日、2月22日等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增。

砸16億獎勵 健保署：開診率倍增

健保署主任秘書劉林義指出，醫院開診率增加至76%、增幅約55%，診所開診率增加至45%、增幅約34%。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成，增幅約10%至29%。

劉林義提到，至上週為止，醫院開診率增加約12%。診所在初一、初二、初三的開診率則算倍增。

醫院開診包括初一、初二、初三都還有高達55%至60%；另外初四、初五則會達到76%、約8成。

整體增幅可說是倍增。劉林義認為，也意味著獎勵措施其實有一定的效果，包括藥局開業率也有2至3成。因此相較去年都有提升一定幅度。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局。

專區也提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(春節初一至初三)」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。

民眾也可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段，自「首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/院所服務時段查詢」。

