過年開診資訊1秒掌握 健保APP首設春節專區

健保快易通APP首度新增「春節專區」，衛福部長石崇良（前）29日親自示範如何操作，只要點開「兩串鞭炮」圖示，即可一秒掌握全台開診資訊。（中央社）

春節假期長達9天，針對民眾於年節期間看病，健保快易通APP首度新增「春節專區」。衛福部部長石崇良29日示範操作，只要點開「兩串鞭炮」圖示，全台開診資訊一秒掌握。

根據衛福部統計，歷年春節連假期間，急診就醫人次為平常就醫人次的1.5至1.7倍，去年情形尤為明顯，出現急診壅塞的情況。

為此，健保今年推出健保春節加成獎勵方案，投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診，紓解急診壓力。

健保快易通APP今年特別把平常就有的查詢功能升級，首度開設「春節院所服務查詢」專區，石崇良表示，民眾只要點選所在縣市區域、想就診的時間，就能看得到離家最近、有開診的醫療院所資訊。

他也當場示範使用方式，新版專區特別選用節慶感十足的鞭炮圖示，只要點進去，選擇春節院所服務時段查詢，並點選縣市、日期等，勾選「早、午、晚」時段，哪間醫療院所有開診，一目瞭然。

石崇良說，去年經驗，以除夕、初一至初三的開診率最低，但今年在獎勵措施下，現在醫院開診率超過7成以上，診所也在提高，從過去的僅2%至4%，有地方已超過1成，預期今年過年期間的醫療服務量能會比去年提高；另外，醫院部分也加強整備，彈性開床，預留一些床數的調度。

健保署長陳亮妤指出，查詢專區已在1月28日上線，每30分鐘更新1次，目前衛福部正在積極與22個縣市、醫師公會合作，「獎金發下去後，原本想休息的診所也改變心意了」。目前全台開診意願持續增加，特別是台南已有800多家診所報備開診，預計下週公布開診率。