【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，別忘了兼顧家人的健康。研究指出高血壓所引發罹患慢性疾病的風險，以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂致罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，三高對於慢性疾病的危害不容小覷。

過年雞湯、佛跳牆、火鍋如何健康吃？營養師籲：5要點防三高找上門

依據113年國人十大死因分析，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、與腎炎、腎病症候群及腎病變五項，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬人（佔總死亡人數約30%），並超過癌症5.4萬人。

臺北市中正區健康服務中心主任周真貞表示，依據衛生福利部國民健康署114年健康促進統計年報資料，最近一期（109-113年）的國民營養健康調查18歲以上國人的高血壓、高血糖及高血脂等盛行率分別為29.9%、12.9%及30.5%，且數據顯示近年來三高盛行率持續增加。國人外食比例接近7成，由於外食族群常面臨食物種類選擇限制，過多的油、鹽攝取，進而增加三高及心血管疾病等健康風險。

臺大醫院馮馨醇營養師表示，以南門市場為例，匯集多樣熟食、南北貨及各式糕點，即將迎來年節採買高峰，傳統年菜多為高脂肪、高鈉料理，若長時間大量攝取，容易增加身體負擔，建議民眾可透過食材替換，提升年菜健康度。

過年雞湯、佛跳牆、火鍋健康吃

馮馨醇營養師說明，雞湯、佛跳牆、火鍋等可加入菇類、豆腐、凍豆腐或豆包，取代丸子或火鍋料，蔬菜可加入大白菜或高麗菜；優先挑選魚類料理，新鮮食材清蒸就很美味，也能降低油脂含量；栗子燒雞可搭配青江菜；蝦類料理建議與玉米筍、花椰菜或甜椒拌炒；什錦菜以黃豆芽搭配香菇、紅蘿蔔、黑木耳及冬筍等10種蔬菜，增加蔬菜量。紅肉選擇牛腱燉番茄，兼顧美味與營養。透過聰明選擇與調整，過年也能兼顧美味與健康。

5要點防三高找上門

臺北市中正區健康服務中心主任周真貞提醒，民眾預防「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的健康五要點「檢、吃、動、戒、睡」，定期檢查掌握數值；聰明吃三少一高（少油、少鹽、少糖及高纖）；維持規律運動（每週150分鐘中度身體活動）；戒菸限酒；充足睡眠與壓力管理，從飲食、運動、生活習慣多管齊下，才能有效遠離慢性病風險。

預防三高，宜聰明吃三少一高（少油、少鹽、少糖及高纖）食物。

國民健康署自114年起擴大免費成人預防保健服務對象，從原先40歲擴大至30歲起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成人預防保健服務，就是希望國人及早發現三高等健康異常問題，及早介入治療。

