過年雞湯、佛跳牆、火鍋如何健康吃？營養師籲：5要點防三高找上門
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，別忘了兼顧家人的健康。研究指出高血壓所引發罹患慢性疾病的風險，以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂致罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，三高對於慢性疾病的危害不容小覷。
依據113年國人十大死因分析，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、與腎炎、腎病症候群及腎病變五項，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬人（佔總死亡人數約30%），並超過癌症5.4萬人。
臺北市中正區健康服務中心主任周真貞表示，依據衛生福利部國民健康署114年健康促進統計年報資料，最近一期（109-113年）的國民營養健康調查18歲以上國人的高血壓、高血糖及高血脂等盛行率分別為29.9%、12.9%及30.5%，且數據顯示近年來三高盛行率持續增加。國人外食比例接近7成，由於外食族群常面臨食物種類選擇限制，過多的油、鹽攝取，進而增加三高及心血管疾病等健康風險。
臺大醫院馮馨醇營養師表示，以南門市場為例，匯集多樣熟食、南北貨及各式糕點，即將迎來年節採買高峰，傳統年菜多為高脂肪、高鈉料理，若長時間大量攝取，容易增加身體負擔，建議民眾可透過食材替換，提升年菜健康度。
過年雞湯、佛跳牆、火鍋健康吃
馮馨醇營養師說明，雞湯、佛跳牆、火鍋等可加入菇類、豆腐、凍豆腐或豆包，取代丸子或火鍋料，蔬菜可加入大白菜或高麗菜；優先挑選魚類料理，新鮮食材清蒸就很美味，也能降低油脂含量；栗子燒雞可搭配青江菜；蝦類料理建議與玉米筍、花椰菜或甜椒拌炒；什錦菜以黃豆芽搭配香菇、紅蘿蔔、黑木耳及冬筍等10種蔬菜，增加蔬菜量。紅肉選擇牛腱燉番茄，兼顧美味與營養。透過聰明選擇與調整，過年也能兼顧美味與健康。
5要點防三高找上門
臺北市中正區健康服務中心主任周真貞提醒，民眾預防「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的健康五要點「檢、吃、動、戒、睡」，定期檢查掌握數值；聰明吃三少一高（少油、少鹽、少糖及高纖）；維持規律運動（每週150分鐘中度身體活動）；戒菸限酒；充足睡眠與壓力管理，從飲食、運動、生活習慣多管齊下，才能有效遠離慢性病風險。
國民健康署自114年起擴大免費成人預防保健服務對象，從原先40歲擴大至30歲起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成人預防保健服務，就是希望國人及早發現三高等健康異常問題，及早介入治療。
「馬」上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
吃很少瘦不下來？熱量赤字搞錯了！高敏敏營養師：5要訣創造健康熱量赤字
雞蛋是「CP值超高」食物！營養師分享三種雞蛋高營養、低負擔烹調方式
逾8成的人有腰痛經驗！防釀慢性腰痛！周大翔中醫師：5大要訣防腰痠背痛
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/320/97550
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 109則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 9則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15則留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
微波爐大忌！專家點名3種容器：塑化劑全吞下肚
（記者周德瑄／綜合報導）微波爐常被貼上破壞營養或致癌標籤，成為廚房裡的背鍋俠。營養師曾建銘指出，微波加熱時間短 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜
攝取足夠的蛋白質，對維持身體健康相當重要。營養師曾建銘指出，雖然市面上許多素食產品標榜高蛋白，但往往同時含有較高的鈉與油脂，若未多加留意，反而可能增加健康負擔，因此在補充營養的同時，「選對來源」才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
美國攀岩家艾力克斯·霍諾德(Alex Honnold)徒手登上台北101，成為近日最熱的話題，霍諾德的驚人體能、以及滿滿的腹肌，竟來自長期維持99%植物性飲食習慣。家醫科醫師許書華強調，不吃肉也能長肌肉，重點在於掌握豆類穀類互補、選擇完全蛋白質食物，以及攝取富含Omega-3的種子等三大原則。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
喝豆漿會罹乳癌嗎？豆漿抗癌還是致癌？喝豆漿5大好處
豆漿幾乎是所有中式早餐常見的配搭飲料，因為含有優質的植物性蛋白質，所以不少人以豆漿作為養生飲品。豆漿不但能養顏美容，更有預防癌症之說。然而，亦有女子天天喝豆漿而患上乳癌，讓人不禁產生疑問，到底豆漿是防健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
綠色、金色奇異果只差在甜度？應對便秘或提升免疫力 營養師教你這樣選！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】不少民眾選擇奇異果時，大多在意的是「綠的比較酸、金的比較甜」。薛曉晶營養師指出，奇異果要挑綠的還是黃的，也可以看個人目前的身體狀態到底「卡在哪」，例如是腸胃是否順暢，還是容易感冒，或正進行體重管理。她表示，綠奇異果相對較適合常受便秘、腹脹困擾的族群，金色奇異果的優勢則在高維生素C，她也為大家一一深入分析。 腸道總是卡卡？研究揭「每天吃2顆」助排便 針對便秘、脹氣、排便不乾淨等常見腸道困擾，薛曉晶營養師表示，多項研究觀察的都是「持續數週每天固定食用2顆奇異果後，排便與腹部感受的變化」。研究顯示，綠色奇異果與功能性便秘及便秘型腸躁症患者的「完整自主排便次數」增加，腹部不適與脹氣感也有改善，可協助逐步調整腸道節奏。 另外也有研究認為，每天吃2顆金色奇異果，與便秘相關指標改善有關，可增加排便次數、降低用力感。薛曉晶營養師表示，綠色奇異果的纖維與消化機制，相對更適合常有便秘、上腹飽脹，尤其餐後感受到肚子很重的族群，而腸胃較敏感則建議可選擇較溫和的金色奇異果，但重點是要建立飲食習慣，例如把飯後甜點從餅乾換成奇異果加一杯水，連續一段時間即有機會觀察到變化。 頻繁感冒與生健康醫療網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：控血糖、又是天然瘦瘦針
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 4 天前 ・ 6則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
徒手登101撼全球！霍諾德「長年吃素」 名醫揭「1吃法」最健康又護腎
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，這場無繩攀登壯舉展現出極致的身體掌控力，不僅震撼觀眾，更引發對其植物性飲食的關注。醫師王介立表示，研究發現，純素(vegan)蛋白質與動物性蛋白質具有相同的增肌效果，且植物性飲食有助於控制血中磷濃度、護腎、改善腸道菌相、血脂血壓等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相
徒手攀岩傳奇霍諾德Alex Honnold 成功徒手登頂台北101，畫面震撼全球，再次成功挑戰人類體能極限。因為霍諾德吃素，讓臺灣蔬食界大為驚喜。植物性飲食是支撐他長時間高專注、高風險行動的身體條件。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師表示，霍諾德證明，吃素也能支撐體力，只要方法正確，也能讓身體更穩定、更耐操。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
39歲男患嚴重糖尿病！3個月逆轉報告數字 醫曝最大2關鍵
一名39歲男子被診斷出糖尿病後，原本因血糖嚴重失控，需要每天施打胰島素，沒想到短短3個月內，靠著規律用藥與調整生活習慣，不但成功停針，血糖、膽固醇和肝功能指數也明顯好轉。內分泌科醫師楊幼琳分享這起案例表示，早期介入與病患高度配合，是關鍵因素。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言