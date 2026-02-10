過年零食別吃太多！1塊沙琪瑪等於3/4碗飯 花生糖、牛軋糖都上榜

沙琪瑪熱量超高。（圖／AI示意圖）

農曆春節期間零食不離手，但看似小巧的年節點心，實際熱量卻不容小覷。營養師高敏敏近日透過社群平台分享熱量換算結果，提醒民眾留意「吃一個零食，等於吃下幾碗飯」，直言不少年節零嘴「不占胃，卻非常占熱量」。

高敏敏指出，以常見的年節零食來看，一塊40公克的沙琪瑪熱量約199大卡，等同吃下約四分之三碗白飯；30公克的棗泥核桃糕約151大卡，約為半碗飯；30公克花生麻荖約111大卡，約等於五分之二碗飯。

其他零食同樣暗藏熱量負擔，例如15公克蛋捲約86大卡，接近三分之一碗飯；芝麻糖約82大卡，杏仁酥與花生糖各約77大卡，黑糖糕約75大卡，牛軋糖約74大卡，換算後大多相當於四分之一到三分之一碗飯。她提醒，若一塊接一塊地吃，很容易在不知不覺中攝取過多熱量。

針對年節飲食選擇，高敏敏也分享個人較偏好的食材。她表示，相較於高澱粉或高度加工的零食，烏魚子屬於以烏魚卵風乾製成的食物，營養價值相對豐富，特別是DHA與EPA含量高。

資料顯示，每100公克烏魚子熱量約233大卡，蛋白質36.6公克，脂肪8.5公克，並含有鋅、維生素E、維生素B12，以及EPA與DHA等營養素，有助補充胺基酸與不飽和脂肪酸，對心血管健康具正面幫助。

不過，高敏敏也提醒，烏魚子仍屬中脂食物，熱量與油脂含量不可忽視，建議適量食用即可。她建議可將烏魚子稍微烤或煎後切片，搭配白蘿蔔、蒜苗、蘋果或水梨一同享用，有助平衡口感，也能讓整體飲食更清爽。

（圖／翻攝臉書／高敏敏）

