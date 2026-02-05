過年零食吃堅果最健康？醫警告這2款吃多恐發炎

生活中心／杜子心報導



過年快到了，不少人買年貨時一定會順手帶幾包堅果回家當零食，認為邊看電視邊吃既解饞又健康，不過堅果真的怎麼吃都養生嗎？減重醫師蕭捷健提醒，研究發現每週吃超過7次堅果的人，整體死亡率可降低20%，但前提是要選對種類。若目的是抗發炎、保護心血管，應多吃富含Omega-3脂肪酸的核桃、夏威夷豆、亞麻籽與奇亞籽；反而最多人常吃的杏仁、腰果幾乎不含Omega-3，吃多不但無法改善發炎狀況，還可能讓身體長期處於慢性發炎狀態。





蕭捷健指出杏仁的Omega-6與Omega-3比例高達2010比1，腰果也有125比1，對於平衡身體狀況幾乎沒有幫助。（圖／翻攝自蕭捷健臉書）

蕭捷健在臉書粉專發文分享，脂肪酸中的Omega-6與Omega-3就像身體調節系統的油門與煞車。Omega-6負責啟動免疫反應，協助對抗細菌與病毒；Omega-3則能調節反應，避免發炎失控。然而現代人外食頻繁，常攝取大量使用大豆油、沙拉油的料理，早已讓體內Omega-6偏高，這時若再狂吃富含Omega-6的杏仁或腰果，只會讓發炎問題更嚴重。數據顯示，杏仁的Omega-6與Omega-3比例高達2010比1，腰果也有125比1，對於平衡身體狀況幾乎沒有幫助。

開心果Omega-6與Omega-3比例為52：1。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

若想真正吃出抗發炎與護心血管效果，蕭捷健建議優先選擇比例較佳的種類，包括Omega-3含量最高的亞麻籽（1比4）、同時富含膳食纖維的奇亞籽（1比3）、被稱為堅果界Omega-3大戶的核桃（4比1），以及含有優質單元不飽和脂肪酸的夏威夷豆（6比1）。另外，南瓜子雖有助攝護腺健康，但對平衡油脂幫助有限。他也補充，飲料常見配料山粉圓的Omega-3含量其實接近亞麻籽，也是不錯選擇。美國心臟協會建議，堅果每天攝取約一個手掌大小、約30克即可，過量反而增加負擔。









