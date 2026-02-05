過年頭痛、胃痛查不出病？ 長媳悲歌真實上演 醫示警：身體正在崩潰

農曆春節原是團圓休憩時刻，卻有不少民眾在年節出現頭痛、胃痛、胸悶與失眠等不適症狀。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫師指出，這類症狀並非單純生理疾病，往往是壓力引發的「身心交互反應」。蔡芳茹也說，臨床就曾有一名45歲長媳，每逢過年前後便陷入焦慮與胃絞痛，甚至無法在除夕夜進食，凸顯年節家庭壓力對身心造成的實質衝擊。

年節壓力暴增是真的

根據美國心理學會（APA）調查，高達89%的成人曾在節日期間感到壓力，更有四成民眾表示此時壓力遠高於平時。蔡芳茹觀察，每逢春節前後，因頭痛、腸胃不適、胸悶與睡眠障礙求診者明顯增加。多數患者已先至腸胃科或神經內科檢查，卻未發現器質性病變，也就是沒有可解釋症狀的生理結構異常。

蔡芳茹表示，當個體長期壓抑情緒、告訴自己「要忍耐」，身體往往會先一步發出警訊，形成典型的身心交互反應。

長媳悲歌 胃痛十年竟是壓力作祟

蔡芳茹分享一名45歲的張姓女子身為家中長媳，連續十年只要一過冬至，就會開始焦慮與肩頸痠痛，除夕圍爐夜更常因嚴重胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻爭吵。

蔡芳茹分析，張女的壓力源自於多重角色的期待，包括繁瑣祭祀、準備年菜及應對親戚比較。透過醫師擔任「支持性引導者」，協助她與丈夫溝通，最終達成「年菜改外送、提前一天返家休息」的共識，才讓張女擺脫長達十年的過年噩夢。

壓力為何變疼痛？

蔡芳茹從神經醫學角度指出，急性壓力會啟動「壓力軸（HPA axis）」並分泌大量皮質醇，短期可提升應變力，但長期將衝擊腦部結構：

•海馬迴受抑：影響記憶與情緒穩定

•前額葉皮質功能下降：情緒調控與決策能力變差

•杏仁核過度活化：焦慮與警覺性升高

•神經傳導物質失衡：血清素下降、正腎上腺素過高，導致憂鬱、失眠與肌肉緊繃

蔡芳茹強調，這些變化皆為真實生理反應，而非單純「心理作用」。

四大警訊要注意

蔡芳茹提醒，若壓力已影響日常功能、造成家庭關係危機、反覆恐慌求醫，或出現自傷傷人念頭，皆屬警訊，應盡早接受專業評估與協助。

在調適方式上，建議透過正念呼吸5分鐘穩定情緒；每天保留30分鐘自我時間放鬆，以及尋求精神醫療與認知治療介入，協助從壓力循環中抽離，恢復情緒調節能力。最後她也呼籲，家人理解與分擔壓力，才是讓春節回歸休息本質的關鍵，避免讓團圓成為身心負擔。