過年食物 腸胃友善紅綠燈 教你這樣吃 保護腸胃 過好年

過年最開心的事之一，就是可以大吃年菜犒賞自己，但炸的、甜的、油的全上桌，胃都快來不及喘口氣，而且吃太撐、吃太雜腸胃真的容易鬧脾氣！所以快來看看，過年食物腸胃友善紅綠燈，教大家過年也能吃得開心又顧腸胃。 過年這樣吃 保護腸胃不NG： 紅燈區 盡量不吃 主食類 減少難消化澱粉：米糕、油飯、八寶飯 蛋白質類 少吃加工食品：臘肉、培根、香腸、火鍋料、豬肉乾、牛肉乾 飲料 不喝含糖飲料、碳酸飲料 點心 少吃炸年糕、麻荖、糖果 黃燈區 少吃 主食類 炒飯、炒年糕、煎蘿蔔糕 豆蛋魚肉類 避開高油脂菜色：蹄膀、三層肉、內臟、油煎、油炸料理 飲料 乳酸飲料、調味乳、運動飲料、果汁飲 點心 魷魚絲、海苔、堅果類 綠燈區 適量即可 主食類 五穀雜糧飯、蒸蘿蔔糕、芋頭、南瓜、地瓜、粥 豆蛋魚肉類 原型食材最安心：豆腐、豆乾、燉雞、蒸魚 飲料 水、無糖茶、鮮奶、優酪乳、無糖豆漿 點心 水果、豆花、優格、仙草 過年想吃也想顧健康，除了食材選擇，更要記得控制份量。 全穀雜糧 吃8分滿碗 米糕、八寶芋泥可換成雜糧飯、南瓜、芋頭、山藥 豆魚蛋肉 吃1個手掌大小厚度 蹄膀、香腸可換成魚、蝦、雞胸、牛腱、豬里肌

蔬菜 吃1.5個拳頭 花椰菜、青江菜、香菇、茼蒿通通多多益善

餐後水果 吃1個拳頭 糖果餅乾改成當季水果：橘子、蘋果、草莓、芭樂

飲料 喝一杯無糖飲品或乳製品 無糖茶飲、水、鮮奶、優酪乳都是好選擇 營養師小提醒 過年暴飲暴食最容易誘發胃食道逆流、消化不良，建議少量多餐、細嚼慢嚥，搭配溫熱無糖飲品，幫助腸胃順順運作，讓腸胃也能開心過好年。

