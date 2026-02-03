過年馬拉松《甄嬛傳》第5屆登場！宣布這一天起跑 這2部經典古裝劇加入戰場

孫儷（左）主演的《後宮甄嬛傳》中，皇帝陳建斌「駕崩」戲碼受到網友歡迎。八大提供

農曆過年期間馬拉松式看經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，已成為許多戲迷的「傳統」，八大電視宣布，今年確定將於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部YouTube頻道起跑。

今年除了《後宮甄嬛傳》，孫儷另一部經典古裝作品《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，開播時間分別為2月12日（四）中午12點及2月13日（五）晚間6點，而網友最為津津樂道的專屬聊天室也將同時上線。

廣告 廣告

孫儷主演的《芈月傳》也加入馬拉松播出行列。八大提供

八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年因疫情首度推出後即引起外界關注，往後每年農曆春節開播皆掀起全台追劇熱潮及話題，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況更年年刷新紀錄。

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》仍是最經典宮鬥劇。八大提供

《甄嬛傳》2025年累積觀看數創新高

根據八大劇樂部 YouTube 頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成12輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2030萬9541次，其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，同時8萬3千人同時在線觀看，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。

趙麗穎《知否知否應是綠肥紅瘦》也是經典古裝劇。八大提供



回到原文

更多鏡報報導

《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要

金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」

30歲男如廁後倒地猝死 妻子哽咽：還有3個孩子…以後的路怎麼走？