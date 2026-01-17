過年高鐵票好難搶！ 內行人曝ibon、語音訂票免塞車

春節返鄉高鐵車票於16日凌晨開放預訂後，瞬間湧入大量訂票人潮，導致官網及APP系統雙雙癱瘓。許多民眾花費超過半小時仍無法順利完成購買，社群平台上哀鴻遍野，紛紛抱怨「史上最難買」。對此，有熱心網友分享可使用語音訂票系統，引發討論。

高鐵公司統計顯示，訂票開放後4分鐘內即完成5萬8千餘張訂票，12分鐘累計達17萬2千餘張，22分鐘內達26萬8千餘張，至32分鐘時更突破37萬4千張。儘管官方表示已提前優化訂位系統，最大同時可容納3萬8400人上線，但仍無法應付爆量需求。不少網友在社群上崩潰抱怨，有人等到凌晨0時40分才成功進入系統，卻仍無法完成付款程序。網友紛紛留言抱怨：「搶票比上班還累」、「網站未免也太爛，這樣就死當」、「花了40分鐘只買到超爛的時間」、「我一大早還要出門耶」。

面對官網大當機，有熱心網友在Threads上分享成功購票秘訣。其中一招是使用語音訂票系統，只需打開語音訂票功能，清楚說出「幾月幾日、從哪裡出發、目的地是哪裡、車次、全票一張、靠窗」等明確指令，接著按人數付款即可完成，過程中完全沒有遇到系統忙碌問題。該名網友為了證實還特地拍攝影片，因此多訂了一張票，開放原價轉讓。

不過也有網友在該則Threads貼文下方留言表示，「要這樣做的前提是，你的app不會一直跳出系統忙碌中」、「我試了，結果也是語音訂票也是進不去」、「語音也掛」、「你講出來以後怎麼用啊，好傻眼」、「23:57就語音也掛」、「如果app訂票顯示系統忙碌中，語音也一樣掛。我剛有測試過，要卡進去後才能進入語音服務」。

另一個被網友推薦的方法則是前往7-11使用ibon機台購票。有網友實測表示，全程順利完全無卡頓，從出門到購買完成回家只花10分鐘。此方法吸引其他網友跟進實測，也都順利完成購買，有人揶揄「會不會以後不只演唱會門票，就連返鄉票也都要去ibon搶」。

