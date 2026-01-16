過年高鐵票搶到崩潰 內行教2妙招「1分鐘就買到」：根本甭熬夜

高鐵返鄉車票開賣卻傳出災情，因購票人數太多，導致APP、官網一度癱瘓。（圖／資料照）

距離春節僅剩1個月，然而今年過年返鄉的高鐵車票一開賣就爆量，導致網站癱瘓，許多人花費超過半小時仍無法順利購買，崩潰直喊「史上最難買」。對此有熱心網友傳授妙招，只需要1分鐘就能付款成功，根本不需要等待。

高鐵返鄉車票於16日凌晨開放預訂，瞬間湧入大批網友訂票，導致APP、官網都呈現癱瘓狀態，陷入「無限轉圈圈」窘境，甚至有網友等到凌晨0時40分才成功進入系統，但也僅止於此，仍是無法完成購買，社群上哀鴻遍野，痛批網站太爛：「搶票比上班還累」、「我一大早還要出門耶」、「網站未免也太爛，這樣就死當」、「花了40分鐘只買到超爛的時間」。

對此有網友在Threads上分享自己購買的妙招，其一是使用語音訂票系統，只需要打開語音訂票，說出明確指令，包括幾月幾日，從哪裡出發，目的地是哪裡，車次、全票一張、靠窗，接著按人數付款就完成了，過程中完全沒有遇到問題，該名網友為了證實還特地拍片，因此多下單一張，開放原價轉讓。

另一招則是到7-11使用ibon機台，全程順利完全無卡頓，從出門到購買完成回家只花10分鐘，吸引其他網友實測，也都順利完成購買，揶揄「會不會以後不只演唱會門票，就連返鄉票也都要去ibon搶」。

對此高鐵公司回應，為因應春節疏運需求，已提前優化訂位系統，最大同時可容納3萬8400人上線。官方統計指出，訂票開放後4分鐘內即完成5萬8千餘張訂票，12分鐘累計達17萬2千餘張，22分鐘內達26萬8千餘張，至32分鐘時更突破37萬4千張。高鐵表示，將持續監控各通路系統，確保民眾訂票流程順利。

