過年一到就頭痛、胃痛、睡不著？醫揭原因 出現這4種狀況立刻就醫

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】農曆春節本是團圓與休息的時刻，但對許多現代人而言，卻是一年之中壓力最密集的階段。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫師觀察發現，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，也就是未發現能解釋症狀的生理結構異常。這正是典型的「身心交互反應」，當你的意識在告訴自己「我要忍耐」時，身體已經先一步發出警報。

長媳的十年噩夢 不是忍耐就能解決

蔡芳茹醫師分享一位 45 歲張女士的故事。身為家中長媳，她連續十年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛。每當除夕夜全家圍爐，她卻因為胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻間激烈的爭吵。

「許多女性承受著『必須讓所有人滿意』的長期內在要求。」蔡芳茹醫師分析，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總：祭拜的繁文縟節、準備數十人的年菜、應對親戚之間的比較。透過專業門診介入，並非僅開立處方藥物，蔡芳茹醫師更擔任「支持性引導者」，引導張女士與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送、提前一天返家休息」的共識，才讓她終結了長達十年的過年噩夢。

為什麼壓力會變疼痛？大腦「過載運作」的真相

「民眾常覺得不舒服是心理作用，但大腦的改變是真實存在的。」蔡芳茹醫師從神經醫學角度解釋，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」（HPA axis），分泌大量的皮質醇。短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨以下衝擊：

海馬迴受抑：神經新生受阻，導致記憶力下降、情緒低落。 前額葉皮質功能下降：這是腦部的指揮中心，一旦「失靈」，我們的情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁。 杏仁核過度活化：就像警報器壞掉一直響，讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。 神經傳導物質失衡：血清素下降會提高憂鬱風險，而正腎上腺素過高則是造成失眠與肌肉緊張的主因。

我需要尋求醫師協助嗎？4狀況都是警訊

蔡芳茹醫師提醒，若出現以下四大紅燈警訊，應尋求專業評估：

功能受損：無法正常上班、上學或完成基本家務。 關係危機：因情緒失控導致夫妻或家庭關係面臨破裂。 生理崩潰：頻繁恐慌發作、反覆進出急診卻查無病因。 極端念頭：出現自傷或傷人的意念。

