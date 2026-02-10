過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換
過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期要過年了，過年前還會認真標註「星期幾」，假期開始前夕就會變成「年假前一天」、「媽媽叫你打掃房間，要過年了」、「小年夜」等時間觀念。
這名網友進一步說明，進入年假後，日子只剩下「除夕」、「初一」、「初二」、「初三」、「阿北初四了」等代稱，而且幾乎每天都會補一句「不知道今天星期幾」。直到初六才突然驚醒「原來今天星期日，明天要開工了？」。
貼文一出後，不少網友都直呼「你不要這麼中肯啦！」、「對啊，為什麼每次一過年就會搞不清楚星期幾」、「約朋友：『初幾見面』Ｏ、『幾號見面』Ｘ」、「2月過得好凌亂」、「欣慰，以為只有我放到不知道星期幾」、「沒錯，過年就會自動換成農曆算法」、「真的只要從除夕開始就會開始沒有星期幾的概念」、「這真的是台灣人的必備技能，只在過年期間展開，過年後自動切換」。
每逢過年，不少人都會進行大掃除，本站曾報導，命理專家小孟老師分享，除夕前必須趕快丟掉的物品，包括廚房裡壞掉或不用的電器用品、裂掉的玻璃、不亮的燈、枯掉的盆栽、被蟲蛀蝕過的桌椅和家具、景造魚缸、廁所的毛巾和馬桶刷、發霉的衣物等物品，以免影響運氣，導致馬年整年走霉運。
