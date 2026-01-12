過年一堆人準備出國？網嘆「年味變淡」：好久沒聽到東東嗆 他揭原因

生活中心／黃韻璇報導

下個月就是農曆春節，如今很多人趁著過年連假安排旅遊、出國度假，而非像過去一樣買年貨、家族團聚，因此就有網友發文表示，現在過年「年味」越來越淡，甚至過年走在路上也很少聽到《恭喜發財》等過年歌曲，只看到機場塞滿出國人潮的新聞，眾人也紛紛留言探討年味變淡的原因。

原PO近日在PTT發文「現在過年越來越沒有年味了？」提到以前過年時，連去個大賣場聽到的都是《恭喜發財》、《新年快樂》等歌曲循環播放，過年那幾天更是親戚之間互相走訪、拜年，年味濃厚，然而原PO大嘆，如今過年一堆人跑出國，新聞也都是過年前機場被出國人潮的擠爆的畫面。

網友認為現在過年「年味」越來越淡。（圖／資料照）

網友紛紛表示，「好久沒聽到東東嗆」、「除夕有吃飯就不錯了」、「現在年輕人寧願賺過年加倍或出國」、「人都跑去日本韓國啦哪來年味」、「過年=長假，肯定出國」、「每年都這麼說，但時節到還是有一點感啦」、「年味是小孩才會有感覺」。

也有人探討年味變淡的原因提到，提到「現在人都衣食無缺，不像以前只有過年過節才有大餐吃、只有過年才有新衣穿，只要有錢隨時都能吃、都能買，自然就慢慢沒了過年的感覺」、「分家有些感情變很差」、「以前有年味，是因為要去看祖父母吧」、「因為小孩少了」、「以前人沒什麼娛樂，過年當然在那走訪，現在滑手機都能看一整天，放假當然只想耍廢」。

