過年、情人節就吃它！爺爺攜手立頓把奶茶塞進泡芙
記者李鴻典／台北報導
2026年，新春連假和情人節甜甜同步啦！ beard papa's與Lipton立頓聯手推出「立頓奶茶泡芙」，香甜滋味都能讓你感受幸福的fu！全門市皆販售2026優惠芙氣禮盒，雙連概念店也推出新春祝福耶克，感受滿滿春節和情人節儀式感、享受爺爺給你滿滿的樂芙(Love)！
「立頓奶茶泡芙」限定溫柔系口味，將奶茶與紅茶加入打發鮮奶油內，中和出黃金比例的奶茶風味甜點！入口時，奶茶香與鮮奶油交織，茶香不澀、奶香不膩，輕盈中藏著縷縷層次，口感柔滑、甜得恰到好處。
雙節日的特殊時期，優惠當然跟上慶祝一番！beard papa’s與Lipton立頓此次聯手，推出了「限定加碼贈」活動！凡購買兩顆立頓奶茶系列泡芙，即贈「立頓英式皇家奶茶」一包！數量有限，送完為止！另，beard papa’s於2/9~2/22推出「2026芙氣禮盒」，一共兩款禮盒，購買皆可享新春優惠折扣，可以一次享受經典日式香草泡芙和立頓奶茶泡芙。
新春時節人要新裝，泡芙也要換上新衣裳啦！beard papa’s雙連概念店限時限量推出「新春造型耶克」！日式泡芙派皮沾上黑巧克力醬，表面撒上白色珍珠糖，再將裝飾著「恭」、「喜」、「發」、「財」的四種裝飾巧克力放置在正中間，新春造型耶克就完成了！四種喜氣洋洋的耶克，搭配經典香草卡士達內餡完全不衝突，好吃的同時也是新年拍照打卡的超應景甜點！買回家過年品嘗，為新的一年的到來更增添一分好兆頭；溫馨提醒：購買新春造型耶克恕無法挑款，實際販售樣式以雙連概念店門市現場狀況為主。
貓迷們注意！今年2月貓之日7-ELEVEN全新企劃新春最萌聯名主題！自2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，品項涵蓋烘焙甜點到寵物用品，並打造期間限定的貓貓新年賀歲主題門市、最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，2月20至22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福。
7-ELEVEN貓之日共推出8款「mofusand 貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，以粉嫩色系的包裝搭配超萌貓咪角色帶來甜蜜驚喜，貓貓們變裝成甜點小廚師躍上貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」化身各式可口午茶甜點，增添開箱品嚐趣味！另外，自2月18日起全台限定門市販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」讓貓星人全面進攻超商。
7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金2月4日起首度與貓福珊迪聯「萌」換新衣，推出5款限定版【貓福珊迪聯名】喵開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅【馬上攏賀】款、小雞造型【馬上大吉】款、捧著肚子【馬上爆富】款、鳳梨造型【馬上旺來】款、吃湯圓 【馬上如意】款，搭配3款【貓福珊迪聯名】喵招財杯套超療癒！ 7-ELEVEN雙茶金首度共同研發，開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，創新融合全新味蕾饗宴的甜點系飲品，每杯售價88元，前7萬杯嚐鮮者可免費獲得1個【貓福珊迪聯名】喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。
鎖定春節返鄉人潮，全家搶攻「返鄉商機」，再度引進市場話題夢幻逸品，宣布自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。本次快閃據點特別選定交通樞紐型店舖，並採每日限量供應模式。快閃販售據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖於活動期間每日販售；此外，「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準。
農曆新年將至，家家戶戶開始為年節團圓飯與親友來訪做準備，從料理效率、餐桌氛圍到送禮選擇，餐廚用品成為過年採購清單中的關鍵品項。看準年節「換鍋具、換餐具、備好禮」的消費趨勢，康寧餐具於 2026 新春檔期推出三大年節餐廚提案，包括全新「World Kitchen 大金藍寶石鑄造不沾鍋」上市、人氣「SNOOPY 冒險日常系列」推出新花色與新容量規格馬克杯，以及馬年限定「新春福袋與多重滿額優惠」，即日起至 3 月 31 日於全台百貨通路櫃點限定舉辦「2026 金馬賀歲・福滿新春」檔期活動，從日常下廚到年節送禮一次滿足，全面搶攻過年居家消費市場。
康寧餐具「2026 金馬賀歲・福滿新春」檔期祭出多項年節優惠，包括新鍋具上市推出近 38 折搶鮮價，並加碼「買兩鍋送 SNAPWARE 五合一切菜器」超值回饋；SNOOPY 新花色馬克杯則依購買件數享 45 折起優惠。此外，為期長達兩個月的檔期亦規劃兩波段促銷活動，除配件外，第一波於 1/29 至 2/16 商品全面 68 折，第二波於 2/17 至 3/16 商品全面 8 折，整體折扣最低下殺至 31 折。
2026台北國際書展將於2/3在世貿一館登場！PChome 24h購物同步搭上書展熱，祭出網路書店全館書籍最低55折起優惠。
PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，國際書展線上聯慶整合各大電子書品牌站內的獨家促銷，2/3-2/8Kobo天天領券享結帳75折，單筆消費滿2,026元再抽2,026 P幣 (每日一名，共六名)、讀墨Readmoo2/1-2/8搶先開跑直購單本78折、Pubu國際書展2/3-2/8線上聯慶，三本75折優惠。
農曆新年將至，在春節連假期間，許多民眾會選擇避開擁擠人潮，待在家中享受愜意時光。看準「過年宅經濟」與年前收納需求，樂天市場將於2月1日起至2月3日止，聯合宜得利家居、屈臣氏、愛買線上購物、樂天Kobo電子書閱讀器等人氣品牌推出【樂天會員居家日】。
活動期間透過樂天市場APP下單，指定居家品牌最高享15%點數回饋，屈臣氏、Kobo閱讀器享10%回饋、愛買線上購物則享6%回饋，且購物不限金額即可登記抽價值20,000元的日本來回機票。此外，前2,000名選擇「7-11門市取貨」，還能免費喝「大杯熱美式」。
更多三立新聞網報導
民宿變8星級酒店？過年房價「初三1晚飆3萬」網酸爆：寧願搭帳篷也不住
尾牙拜土地公「10小時最佳時機、流程」一次看！ 發財金放這威力更強
TWICE演唱會入列！揭十大網路熱議品特性：AI工具、情緒價值、理財
加油快！台灣中油：明日起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 59則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 52則留言
NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 2則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 53則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 23 小時前 ・ 162則留言