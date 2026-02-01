過年、情人節就吃它！爺爺攜手立頓把奶茶塞進泡芙

記者李鴻典／台北報導

2026年，新春連假和情人節甜甜同步啦！ beard papa's與Lipton立頓聯手推出「立頓奶茶泡芙」，香甜滋味都能讓你感受幸福的fu！全門市皆販售2026優惠芙氣禮盒，雙連概念店也推出新春祝福耶克，感受滿滿春節和情人節儀式感、享受爺爺給你滿滿的樂芙(Love)！

beard papa's X 立頓聯名奶茶泡芙。（圖／品牌業者提供）

「立頓奶茶泡芙」限定溫柔系口味，將奶茶與紅茶加入打發鮮奶油內，中和出黃金比例的奶茶風味甜點！入口時，奶茶香與鮮奶油交織，茶香不澀、奶香不膩，輕盈中藏著縷縷層次，口感柔滑、甜得恰到好處。

雙節日的特殊時期，優惠當然跟上慶祝一番！beard papa’s與Lipton立頓此次聯手，推出了「限定加碼贈」活動！凡購買兩顆立頓奶茶系列泡芙，即贈「立頓英式皇家奶茶」一包！數量有限，送完為止！另，beard papa’s於2/9~2/22推出「2026芙氣禮盒」，一共兩款禮盒，購買皆可享新春優惠折扣，可以一次享受經典日式香草泡芙和立頓奶茶泡芙。

立頓奶茶泡芙，販售期間：2/1~2/28。（圖／品牌業者提供）

新春時節人要新裝，泡芙也要換上新衣裳啦！beard papa’s雙連概念店限時限量推出「新春造型耶克」！日式泡芙派皮沾上黑巧克力醬，表面撒上白色珍珠糖，再將裝飾著「恭」、「喜」、「發」、「財」的四種裝飾巧克力放置在正中間，新春造型耶克就完成了！四種喜氣洋洋的耶克，搭配經典香草卡士達內餡完全不衝突，好吃的同時也是新年拍照打卡的超應景甜點！買回家過年品嘗，為新的一年的到來更增添一分好兆頭；溫馨提醒：購買新春造型耶克恕無法挑款，實際販售樣式以雙連概念店門市現場狀況為主。

新春祝福耶克，雙連概念店限定販售。（圖／品牌業者提供）

貓迷們注意！今年2月貓之日7-ELEVEN全新企劃新春最萌聯名主題！自2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，品項涵蓋烘焙甜點到寵物用品，並打造期間限定的貓貓新年賀歲主題門市、最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，2月20至22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福​。

喵～貓之日 7-ELEVEN聯名「貓福珊迪」甜蜜賣萌。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN貓之日共推出8款「mofusand 貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，以粉嫩色系的包裝搭配超萌貓咪角色帶來甜蜜驚喜，貓貓們變裝成甜點小廚師躍上貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」化身各式可口午茶甜點，增添開箱品嚐趣味！另外，自2月18日起全台限定門市販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」讓貓星人全面進攻超商。

新年最萌手搖飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限定門市開喝。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金2月4日起首度與貓福珊迪聯「萌」換新衣，推出5款限定版【貓福珊迪聯名】喵開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅【馬上攏賀】款、小雞造型【馬上大吉】款、捧著肚子【馬上爆富】款、鳳梨造型【馬上旺來】款、吃湯圓 【馬上如意】款，搭配3款【貓福珊迪聯名】喵招財杯套超療癒！ 7-ELEVEN雙茶金首度共同研發，開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，創新融合全新味蕾饗宴的甜點系飲品，每杯售價88元，前7萬杯嚐鮮者可免費獲得1個【貓福珊迪聯名】喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。

自2月18日起全台限定門市販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」。（圖／品牌業者提供）

鎖定春節返鄉人潮，全家搶攻「返鄉商機」，再度引進市場話題夢幻逸品，宣布自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。本次快閃據點特別選定交通樞紐型店舖，並採每日限量供應模式。快閃販售據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖於活動期間每日販售；此外，「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準。

全家2月2日起於北車、高鐵商圈限定8店舖開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，家家戶戶開始為年節團圓飯與親友來訪做準備，從料理效率、餐桌氛圍到送禮選擇，餐廚用品成為過年採購清單中的關鍵品項。看準年節「換鍋具、換餐具、備好禮」的消費趨勢，康寧餐具於 2026 新春檔期推出三大年節餐廚提案，包括全新「World Kitchen 大金藍寶石鑄造不沾鍋」上市、人氣「SNOOPY 冒險日常系列」推出新花色與新容量規格馬克杯，以及馬年限定「新春福袋與多重滿額優惠」，即日起至 3 月 31 日於全台百貨通路櫃點限定舉辦「2026 金馬賀歲・福滿新春」檔期活動，從日常下廚到年節送禮一次滿足，全面搶攻過年居家消費市場。

康寧餐具「World Kitchen大金藍寶石鑄造不沾鍋」首發上市推出包括單柄鍋18cm、淺湯鍋24cm、深煎鍋26cm、平煎鍋28cm、深煎鍋28cm以及炒鍋32cm共六款鍋型，於新春檔期活動期間推出嘗鮮價近38折起優惠。（圖／品牌業者提供）

康寧餐具「2026 金馬賀歲・福滿新春」檔期祭出多項年節優惠，包括新鍋具上市推出近 38 折搶鮮價，並加碼「買兩鍋送 SNAPWARE 五合一切菜器」超值回饋；SNOOPY 新花色馬克杯則依購買件數享 45 折起優惠。此外，為期長達兩個月的檔期亦規劃兩波段促銷活動，除配件外，第一波於 1/29 至 2/16 商品全面 68 折，第二波於 2/17 至 3/16 商品全面 8 折，整體折扣最低下殺至 31 折。

康寧餐具CORNINGWARE SNOOPY馬克杯全系列。（圖／品牌業者提供）

2026台北國際書展將於2/3在世貿一館登場！PChome 24h購物同步搭上書展熱，祭出網路書店全館書籍最低55折起優惠。

PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，國際書展線上聯慶整合各大電子書品牌站內的獨家促銷，2/3-2/8Kobo天天領券享結帳75折，單筆消費滿2,026元再抽2,026 P幣 (每日一名，共六名)、讀墨Readmoo2/1-2/8搶先開跑直購單本78折、Pubu國際書展2/3-2/8線上聯慶，三本75折優惠。

PChome 24h購物同步搭上書展熱，祭出網路書店全館書籍最低55折起優惠。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，在春節連假期間，許多民眾會選擇避開擁擠人潮，待在家中享受愜意時光。看準「過年宅經濟」與年前收納需求，樂天市場將於2月1日起至2月3日止，聯合宜得利家居、屈臣氏、愛買線上購物、樂天Kobo電子書閱讀器等人氣品牌推出【樂天會員居家日】。

活動期間透過樂天市場APP下單，指定居家品牌最高享15%點數回饋，屈臣氏、Kobo閱讀器享10%回饋、愛買線上購物則享6%回饋，且購物不限金額即可登記抽價值20,000元的日本來回機票。此外，前2,000名選擇「7-11門市取貨」，還能免費喝「大杯熱美式」。

樂天市場2月「會員居家日」購物最高享15%回饋。（圖／品牌業者提供）

