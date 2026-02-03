過年、情人節，雲品Collection針對「I人」提案！「非典型」節慶體驗，重新定義假期的節奏！



「蘇卡利漫活」以森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲，圖/雲品國際提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2026)年春節連假的開始就是2月14日情人節，想要怎麼慶祝這可「FUN」假的情人節呢？對於厭倦排隊名店、害怕社交喧囂的「I型人格」民眾來說，當情人節遇上春節連假時，最好的慶祝方式或許不是人擠人，而是好好與自己或情人相處。雲品國際旗下雲品Collection品牌，針對「I型人」，同時也看準深度療癒商機，於烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」推出非典型節慶住房方案。主打在止語山林祕境與古蹟町屋中，透過米其林等級饗宴與時光旅行般的氛圍，為情人們打造一場身心回歸，又能慶祝的戀愛假期。



蘇卡利漫活於過年期間推出「止語之境」住房方案，以自我療癒的方式度過農曆新年雲品國際提供







蘇卡利漫活每間客房都有自己的客房溫泉，溫泉值為無色無味的碳酸氫鹽泉雲品國際提供





如果您與伴侶追求的是「靜謐感」與「極致留白」，推薦烏來「蘇卡利漫活」在情人節與農曆新年期間，將推出的「隱逸避世．止語之境」專案，以洗滌心靈為終極選項。在這裡，森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲，取而代之的則是潺潺的溫泉流水聲，為了讓感官極大化，將住房晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，主廚將烏來在地風味與頂級海陸食材結合，打造出包含：蒜苗烏魚子與炸溪蝦蟹的風味三層架、滋補雞粥燉花膠筒，以及起司上湯焗波士頓活龍蝦等極致料理。

此外，針對情人節住房，蘇卡利漫活更在情人節當日推出一日限定的專屬下午茶，包含：鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔等多款精緻點心，一泊三食每房每晚30,800元+15.5% 起，讓戀人們在止語的寧靜中，認認真真與你的他(她)，感受聽見彼此心跳的情人節。







臺東市北町日式建築宿舍群，以「寶桑町屋Machiya Posong」獨棟日式町屋與文創青旅吸引客群。雲品國際提供







「寶桑町屋」的迎賓區域有日式榻榻米與景觀火爐，在辦理入住、退房時也能得到短暫的休憩。雲品國際提供







「寶桑町屋」獨棟日式町屋中，和式客房空間典雅舒適，更能將休憩與睡眠空間明顯區隔雲品國際提供。







北町丼飯屋融合古樸建築與當代日料，打造從視覺到味覺的沉浸式用餐體驗。_雲品國際提供





若想體驗人文溫情，則不妨考慮台東市中心的「寶桑町屋」，這也是另一種優雅的避世選擇。「寶桑町屋」攜手「北町丼飯屋」推出情人節一泊二食方案，日式町屋每房每晚4999元起。旅宿園區內的建築如「學舍」、「作庭」、「悠庵」等，皆保留了完整的昭和歷史紋理，讓旅人能在細雨中的榻榻米上，體驗時光倒流的日式慢生活。入住賓客可至由古蹟修復、充滿和風美學的北町丼飯屋，可任選三款精緻日式丼飯定食。寶桑町屋與北町丼飯屋不只是單純的旅宿與餐館，更是台東歷史故事的延伸。透過保存與創新的對話，這裡不僅吸引建築控與歷史迷，更引發眾多老台東人前來重溫城市記憶。





雲品Collection 在節慶的時刻，將慶祝重塑定義，跳脫傳統紅火熱鬧的包裝，全館不設置電視機，改以「止語」與「慢活」切入，為追求心靈高品質的旅人準備好最溫柔的款待。無論是想躲避長輩問候的單身者，或是渴望深層對話的情侶，都能在山海擁抱間，找到節日的真正意義、找到專屬於自己的感官滿足與生活共鳴，訂房可上雲品Collection官網查詢。