過年「抽一口」害全家吸毒氣！每3人就有1人暴露二手菸
馬年到來，國民健康署呼籲民眾「馬上拒菸」。過年應酬切勿因面子吸菸，讓家人暴露於二手菸中。調查顯示，每3人就有1人面臨家庭二手菸風險，恐增加中風、肺癌等疾病。
依據113年國人吸菸行為調查結果顯示，台灣18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨家庭二手菸風險。過年拜年、親友團聚時，常出現「就抽一口、來一根」的應酬情境，但這一口菸可能讓家人一同吸入二手菸。
實證研究指出，即使短暫接觸二手菸也會立即造成健康傷害。對不吸菸的成年人而言，二手菸相關健康問題包括冠心病、中風和肺癌。對孕婦可能造成早產、嬰兒低出生體重等風險。對嬰兒與孩童的影響包括嬰兒猝死症、下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。
國民健康署提供全國免費戒菸專線0800-636363，可依個人需求提供戒菸方法建議與支持，協助規劃戒菸目標、克服菸癮與復吸風險。民眾可從設定戒菸日、尋求支持、建立替代行為做起。
國民健康署提醒，春節期間應避免以菸品作為應酬或祝賀方式，不論紙菸或新興菸品，皆可能對吸菸者及周遭親友健康造成風險。呼籲民眾年節期間共同拒菸，讓過年喜氣不被菸霧遮蔽，以健康迎接新的一年。戒菸資源包括免費戒菸諮詢專線0800-63-63-63、全國近3,000家戒菸服務合約醫事機構，或洽地方政府衛生局接受戒菸諮詢。
《中天關心您｜吸菸有害健康！》
