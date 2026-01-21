過年「病床統一管控」再多一醫院 亞東院長：2月連休14天考驗人力 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節假期長達9天，為避免去年急診壅塞的慘況重演，各大醫院如臨大敵，不只台大醫院、台北榮總都首度祭出「公床」調度新制，以即時收治分流病人，亞東醫院院長邱冠明今（21）日指出，春節期間全院一般病床將統一管控與分配，透過集中化管理機制，確保床位調度具備一致性與彈性，並能即時回應急診與臨床照護需求。但他也直言今年二月僅28天，卻有14天為假日，護理人員排班與人力調度，更需審慎規劃。

去年農曆春節期間，在流感、腹瀉疫情夾擊，加上醫療院所多停診之下，全台急診壅塞出現「塞爆一個月」的慘況，衛福部今年特別投入新台幣16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率，國內各大醫院也都出招應對。

台北榮總昨就宣布，今年將實施「公床」新制，讓同質性高的科別可以相互遷床，台北榮總院長陳威明強調，提早實施幾個月下來，結果不錯，「春節9天假期應該不是問題」。

台大醫院發言人陳彥元也說，台大醫院今年亦推出「公床」制度，統一控床，急診病人只要有住院需求，在還有床位可用且符合相關規定，就會儘快收治，以避免急診病人等床人滿為患。

邱冠明表示，為確保農曆春節期間醫療服務順暢，避免急診壅塞，院方通常於過年前一個月即由醫療事務處與護理部共同組成工作任務小組，著手進行春節醫療量能規劃。系統性回顧近三年春節期間的住院人數與床位使用數據，並主動向各臨床科部蒐集春節期間可能留院治療的病人數，綜合歷史趨勢與臨床判斷，提前預測床位需求，作為人力與床位配置的重要依據。

邱冠明說，春節期間全院一般病床皆由醫療事務處統一管控與分配，透過集中化管理機制，確保床位調度具備一致性與彈性，並能即時回應急診與臨床照護需求。

邱冠明表示，假期中，團隊每日固定於上午8點及晚上8點進行床位與病人流動狀況盤點，掌握一般病床開床數、實際收治人數、急診待床人數、門診轉住院、預計出院與留院人數及可用床位數，作為即時決策依據，確保病床優先支援急診需求，維持醫療動線順暢。

邱冠明說，今年二月僅28天，卻有14天為假日，護理人員排班與人力調度更需審慎規劃。院方期望在保障醫療品質的同時，也能保留護理人員的連假小確幸，並希望春節在院病人體諒一線人員的辛勞。

