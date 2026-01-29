過年6類好心情點心 營養師教你這樣吃

農曆年腳步即將來到，很多人都會問營養師，吃東西真的會影響情緒嗎？答案是，「真的會」，而且比我們想像中還要大。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，其實這跟血糖波動，還有血清素原料不足都有關。血清素令人感覺放鬆、心情穩定，它的原料之一就是「色胺酸」，必須從食物攝取。

陳韻婷指出，如果點心都剛好選到糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有色胺酸的種類，反而容易讓血糖有過大的起伏，情緒也更容易疲倦和煩躁。所以與其完全不吃點心，不如選對種類來得重要，讓我們在吃進零食的同時，不只可以享受過年開心的氣氛，也能減少對身體的負擔。

營養師陳韻婷推薦六種過年好心情點心：

第一，堅果＋百分之七十以上黑巧克力，堅果裡面有鎂跟好的脂肪，對神經放鬆有幫助；黑巧克力如果選可可百分之七十以上，裡面有很多抗氧化物，對壓力調節也有幫助，而且這種組合，吃幾顆就有滿足感。

陳韻婷進一步指出，第二，新鮮水果＋無糖優格，無糖優格加香蕉或藍莓，乳製品有色胺酸，香蕉也富含色胺酸及維生素B6，莓果類則是良好的抗氧化物，腸道健康其實跟情緒穩定也很有關。

第三，毛豆或滷豆干，不想吃甜的人，可以選擇高蛋白鹹點心，像毛豆、豆干等都很適合，蛋白質可以穩定血糖，減少血糖忽高忽低，情緒也比較不容易煩躁。

第四，烘烤黑豆，黑豆除了是植物性蛋白質來源，還富含抗氧化花青素、維生素E及高膳食纖維，維持良好的腸道健康。

第五，低糖豆花，豆製品富含色胺酸及大豆異黃酮，可藉由調節荷爾蒙，除穩定情緒波動外，也減少低落感，還能緩解男、女性在更年期間可能的不適症狀。

第六，牛奶燉銀耳，白木耳含有豐富多醣體，既能穩定腸道健康，也可減少積累壓力及體內慢性發炎程度。以牛奶做為基底還能補充到色胺酸，對情緒穩定更有幫助。