過年7天才吃得到！饗A Joy晚餐快5,000元吃什麼？20道高檔年菜全揭曉

春節想吃不一樣的年夜飯嗎？全台最高Buffet「饗A Joy」在小年夜到初五，推出為期7天的春節限定饗宴。勾起民眾好奇的是，這7天價格明顯比平日高，午餐每人多600元，要3,880元，晚餐多1,000元，每人要價4,880元，加一成服務費後，等於要掏出超過5張小朋友了，究竟升值在哪？

答案就在餐檯上。春節期間，餐廳加碼端出20道，只在這7天供應的高檔年菜，大量選用過年應景與進口高級食材，料理複雜度與用料規格也明顯升級。

「雪花烏金唐千壽」以花枝漿包覆烏魚子，外裹白芝麻與海苔酥炸，巧妙平衡傳統與創新。（饗賓集團供圖）

像是以烏魚子入菜的「雪花烏金唐千壽」，是把花枝漿包覆烏魚子酥炸，外酥內嫩，是平日吃不到的限定款。

「翠綠晶球龍虎石斑」把長年菜轉化為晶球，搭配油封龍虎石斑與法式牡蠣醬，鮮味更濃厚。（饗賓集團供圖）

「翠綠晶球龍虎石斑」則運用分子料理手法，將長年菜轉化為晶瑩晶球，搭配油封龍虎石斑與法式牡蠣醬，年味與西餐技法一次展現。

「龍蝦手毬壽司」入口香糯酸甜，風味清雅。（饗賓集團供圖）

海鮮控也能明顯感受到差異。春節限定料理包含「龍蝦手毬壽司」，以彈嫩龍蝦搭配拌入越乃華清酒與白芝麻的手毬飯；「白松露海膽燉飯」則使用台灣關山米與糙米慢煮，拌入白松露橄欖油、馬斯卡彭與帕瑪森起司，最後鋪上濃郁海膽醬，奢華度媲美Fine Dining餐廳。

「白松露海膽燉飯」用關山米與糙米，搭配雞高湯、月桂葉與百里香慢煮，海膽醬如太陽蛋般鋪陳，濃郁細膩。（饗賓集團供圖）

象徵好彩頭的年菜，還包括寓意團圓的「金滿蟹黃獅喜丸子」、象徵發財的「發財貝絲長年菜」，以及加入草蝦與XO醬的「海皇XO草蝦采頭糕」。

「金滿蟹黃獅喜丸子」揉合日本淮山製成，淋上蟹黃熬製的金黃醬汁，鹹香配飯。（饗賓集團供圖）

價格方面，除夕當天午餐每位3,880元，晚餐分兩時段，每位4,880元；小年夜到初五期間，午餐同樣每位3,880元、晚餐4,880元，都要另加一成服務費。

「饗A Joy」７天春節限定料理的價位與時段略有調整。（饗賓集團供圖）

雖然晚餐加服務費後超過5000元，但小年夜、初一到初五的晚餐可以用餐3.5小時，比過年其他時段多出一小時，可以努力吃回本，一邊享受86樓的無敵夜景。

「日本橋海鮮丼辻半」的「新春前菜盛合」，裝進松葉蟹腳、章魚佐柚子味噌、伊達捲、煙燻鴨胸等好料。（999元／份，前菜加購）

海鮮控如果沒這麼多預算，可以改去同樣在信義區的「日本橋海鮮丼辻半」。餐廳在2月13日到2月22日，推出前菜加價奢華吃的優惠活動。六宮格「新春前菜盛合」999元，吃得到松葉蟹腳、章魚佐柚子味噌、伊達捲、鴨胸等高級食材，集合甜、酸、鹹、煙燻與味噌等不同風味的精緻小菜，讓主角珠寶盒海鮮丼上桌前，先胃口大開。

「日本橋海鮮丼辻半」的「新春刺身盛合」，吃得到赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、北寄貝及胭脂蝦等11種當令海鮮。（1,299元／份，前菜加購）

愛吃生魚片的，更不要錯過1299元的「新春刺身盛合」，嚴選11道旬味海鮮，包括赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、北寄貝及胭脂蝦，鮮甜彈牙、分量十足。

Info

饗A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓（台北101）

電話：02-8101-0111

日本橋海鮮丼辻半

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1（微風信義）

電話：02-2722-1427



