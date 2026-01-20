過年9天不斷藥！衛福部首度放寬慢箋領取 1/31起開放

衛福部因應今年春節連假長達9天，首度放寬慢性病連續處方箋提前領藥時間，可提前14天領取。馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳呼籲，慢性病患應盤點家中用藥存量，若慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日者，可於1月31日開始回診就醫或預約領藥。

陳智芳指出，健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，手邊慢性病用藥將於春節假期服用完畢的患者，均可於1月31日起提早回診，並多加利用網路預約領藥服務，以避免年節期間用藥中斷。

馬偕醫院配合農曆春節假期，全面優化預約領藥作業。凡慢性病連續處方箋結束日介於2月14日至2月22日者，醫院提早開放於1月31日預約領藥，預約方式請參閱處方箋背面注意事項。陳智芳表示，每年過年前是醫院領藥的顛峰時段，過年可以放假，但慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥。

陳智芳提醒，年節將屆，慢性病患應確實盤點目前規律性服用之藥物，若將於2月14日至2月22日服用完畢者，請於1月31日起至2月13日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

馬偕醫院表示，農曆春節期間急診照常服務，門診休診日為2月15日至19日（小年夜至初三），2月20日（初四）起全面恢復正常門診，看診情況詳見官網最新消息。

