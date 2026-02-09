生活中心／李明融報導

中央氣象署今（9日）觀測到最低溫出現在南投中寮，僅7.1度，並於上午6時35分發布低溫特報。受寒流影響，各地氣候極為寒冷，易有10度以下低溫發生；目前除澎湖縣外，全台其餘縣市皆已列入低溫特報範圍。本週即將迎來9天春節連假，民眾關心是否再有寒流報到？氣象專家林得恩對此表示，年假期間暫無寒流訊號，但須留意水氣增多，尤其在大年初四（2月13日）降雨機率較高。

過年9天連假又有寒流？氣象專家曝「雨最大時間點」：降雨強度較為顯著

9日觀測到最低溫出現在南投中寮，僅7.1度，氣象署於上午6時35分發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

寒流今日起減弱 轉為乾冷型態





氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書社團發文分析，根據最新預測趨勢，今日白天起寒流將逐漸減弱並遠離，但各地氣溫仍舊偏低。由於環境水氣減少，天氣將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫陣雨。明日（10日）各地氣溫會短暫回升，但受輻射冷卻效應影響，早晚依舊涼冷，中南部日夜溫差將明顯增大。

過年9天連假又有寒流？氣象專家曝「雨最大時間點」：降雨強度較為顯著

林得恩指出過年期間沒有寒流訊號，需留意日夜溫差大。（圖／翻攝自氣象署）





年假氣溫涼爽舒適 初四起水氣增多





綜觀整體春節連假（自小年夜至初六），氣溫普遍接近往年平均值，期間預計會有1至2波冷空氣南下，強度初估落在「東北季風」至「大陸冷氣團」等級，目前並未觀測到寒流等級的強冷空氣，屬於涼爽舒適的天氣，民眾僅需留意日夜溫差。然而在水氣部分，受後期中層槽線移入影響，環境仍較為潮濕。林得恩特別提醒，大年初四（2月13日）之後，降雨強度將變得較為顯著，民眾安排戶外活動時，務必準備好雨具備案，隨時留意最新的氣象資訊。

