過度執著生肖與職業 成家最大絆腳石

過度執著生肖與職業，美滿中心徐乃義主任指出，成家最大絆腳石。（美滿服務中心提供)

記者陳華興／桃園報導

國內某知名的傳統產業董事長，由司機駕駛名車陪同，帶著獨子到桃園市中壢區美滿服務中心求助。董事長指出，因深信長期合作的算命師及神明指示，要求現年三十歲的兒子必須在馬年迎娶同樣屬馬的媳婦，認為此舉方能讓家族企業「代代昌旺」。

為此，董事長更開出重賞：兒媳可繼承台北市價值上億元的豪宅，若媒合成功更將奉上五十萬元的謝媒禮；還有，外表不差的男醫師，堅持娶女醫師，在未婚女醫師群中被認為纏男，婚姻之路難尋。資深社工告訴他們娶妻娶賢，不必堅持選生肖，或職業，過度執著是脫單天敵。

廣告 廣告

美滿服務中心主任徐乃義告訴老董，兒子八十五年次要找屬馬的媳婦，只有七十九年及九十一年的女生，「大六歲或許不適合，小六歲的還太年輕，何不放手讓兒子自己選擇真正契合的另一半？」

除迷信生肖的家長外，還有對特定職業極度執著的當事人，一位年近四十的男醫師，外表不差，每月收入三十萬以上，唯一的心願是娶個女醫師為妻，自學生時代起就堅持「非女醫師不娶」，卻因追求手段過於激進，在醫學系與各大醫院留下了「纏男」的惡名。

徐乃義指出，老一輩對婚姻的迷思可能關乎教育及傳統習俗有關，年輕一輩不少優質男女找不到另一半，除了自身條件因素外，有人迷信身高，有人選擇行業，有人看中外表，更有人對執著宗教。

徐乃義提醒，堅持某些擇偶條件恐是個人理想，但若過分迷信生肖，或是在特定圈子內表現出「非誰不可」的糾纏行為，不僅會讓自身名聲受損，更會讓優質對象產生恐懼。他強調：「娶妻娶賢，婚姻的基礎是性格與價值觀的契合，而非單一的生肖符號或職業頭銜。」堅持某些條件算是無可厚非，但如果過分堅持，甚至忘了惦惦自己斤兩，要邁入婚姻之路恐怕困難多多。