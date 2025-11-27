過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車

過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。

秀傳醫療體系總院長黃士維在其臉書粉絲專頁發文表示，「早餐吃清淡」的觀念雖然廣為流傳，但若過度執行，反而會對身體帶來嚴重後果。他特別列出四種主要危害，提醒民眾應當注意。

首先是油脂攝取不足引發膽結石的風險。黃士維解釋，這是清淡飲食最容易被忽略的危害。許多人認為早餐不吃油能夠減肥護肝、清腸排毒，但長期缺乏油脂會使膽囊少了收縮刺激，導致膽汁長期滯留並濃縮，大幅增加膽結石的風險。他強調，這類膽汁淤積通常是慢性累積的過程，不像急性膽囊炎會有立即的疼痛反應。

廣告 廣告

第二項危害是蛋白質攝取不足導致肌少症。「早餐的蛋白質比其他餐更為重要」，黃士維表示，人體經過一夜未進食會加速肌肉蛋白質的分解，若早上只吃粥配鹹菜，蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來將導致肌肉量流失，增加肌少症風險，尤其是長者更需特別留意。

許多人誤以為只吃白粥、白饅頭就是清淡飲食，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升後又迅速下降。（示意圖／Pixabay）

第三項危害則是血糖劇烈波動。黃士維指出，許多人誤以為只吃白粥、白饅頭就是清淡飲食，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升後又迅速下降，就像搭乘雲霄飛車般劇烈波動。他解釋，正常的血糖應該是緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪和纖維來延緩醣類吸收。

最後一項危害是營養素缺乏影響免疫功能。黃士維表示，早餐長期過度清淡可能導致身體缺乏多種重要營養素。若缺少脂溶性維生素A、D、E、K，將會影響免疫功能；缺乏B群則會影響神經系統運作；缺乏鐵質則可能造成貧血。雖然這種營養不良不像急性中毒那麼明顯，但長期下來對身體的影響仍不可小覷，特別是處於成長期的兒童和孕婦更需注意。

延伸閱讀

共諜案更三審判決出爐 前空軍中校樓文卿刑判12年

披WBC中華隊戰袍！旅美好手李灝宇：短期賽誰都可能變大谷

NBA/SGA狂轟40分率雷霆豪取10連勝！開季至今只輸過1場