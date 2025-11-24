過彎失控 回收車連撞6車、民宅 毀變電箱

環保回收車直直撞上停放在騎樓的車輛，撞擊後仍餘勢不減再衝撞路邊變電箱後才勉強停下。

(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

飛來橫禍！廿四日上午十時許，一輛環保回收車沿和緯路左轉進入民權路四段時，疑因車速過快轉彎失控，撞上停放在騎樓的車輛，因騎樓汽、機車相臨停放，強大撞擊瞬間掃過五輛汽車、一部機車，附近民宅鐵門及台電變電箱也遭撞毀，詳細肇事原因帶進一步釐清。

上周民權路四段才發生機車撞進機車行事故，廿四日再傳出連環撞，當日上午十時許，四十多歲的龔姓男子駕駛環保回收車行經安平，沿和緯路行駛左轉至民權路四段時，疑是因車速過快，加上轉彎幅度過大導致車輛失控，直直撞上停放在騎樓的車輛，撞擊後仍餘勢不減再衝撞路邊變電箱後才勉強停下。

廣告 廣告

住戶聽聞巨響出門查看，才發現騎樓一片狼藉、路面散落一地零件，警四分局獲報到場清查，本次事故共計造成騎樓停放的五輛汽車、一部機車受損，民宅鐵捲門也遭波及，變電箱更被連根撞斷。初步檢測，肇事龔姓駕駛酒測值為０，無人受傷，詳細肇事原因將由交通分隊進一步釐清。

至於本月十七日遭「尋錯仇」的機車行就在隔壁，所幸這次幸運躲過一劫，雖然無人受傷，但本次連環撞波及多車，多車版金嚴重毀損，另還毀損公物，駕駛後續恐也將面臨複雜賠償責任。警四分局提醒駕駛人，行經路口、轉彎務必留意減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。