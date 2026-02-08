過敏反覆發作好不了？中醫推「白木耳、山藥、薏仁」調理

換季時節許多民眾飽受過敏困擾，打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、皮膚紅腫反覆發作。過敏反覆與肺脾氣虛、濕氣重、發炎體質有關，吃錯食物會持續加重過敏，透過正確飲食調理是改善體質的關鍵。

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師分享過敏體質的「四要四不要」飲食原則。他表示，過敏體質建議攝取四種食物來幫助補氣、抗發炎、穩定免疫反應。首先是白木耳，具有潤肺養陰功效，有助改善鼻子乾癢、喉嚨不適，對呼吸道型過敏特別適合，建議以白木耳紅棗湯方式食用，需少糖或無糖。

其次是山藥，能補脾益肺、穩定體質。周宗翰說明，腸胃顧好免疫系統才不會亂反應，適合容易腹瀉、過敏又腸胃虛弱的人，可透過山藥排骨湯或清蒸山藥攝取。

第三是薏仁，具有健脾利濕、減少濕疹與搔癢的效果，幫助代謝濕氣，對皮膚型過敏很常用，建議以薏仁水或薏仁飯方式食用但需避免加糖。第四是高麗菜，能顧腸道、抗發炎，腸道穩定過敏反應才不會被放大，建議清炒或煮湯並少油少調味。

周宗翰提醒，過敏體質應避免四種容易加重發炎與過敏反應的食物。冰飲、冰品會傷脾胃，冰冷會影響消化與免疫調節，鼻過敏、氣喘族群特別容易加重症狀。油炸食物會助長發炎體質，高油脂容易讓身體處在慢性發炎狀態，導致皮膚癢、鼻水反而更嚴重。

高糖甜食如蛋糕、含糖飲料容易養濕生痰，累積濕氣造成過敏反覆、痰多、鼻水流不停。辛辣燥熱食物如麻辣鍋、重口味燒烤會刺激免疫反應，容易讓發炎火上加油，使皮膚紅癢、過敏發作頻率增加。

周宗翰強調，過敏反覆出現通常是體質長期累積下來的結果。他建議民眾與其一直壓制症狀，不如先從飲食與生活調整開始，讓身體慢慢回到比較不容易被過敏牽著走的狀態。

