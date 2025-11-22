過敏性氣喘險些無法登台 鄭宜農：珍惜每次演出

鄭宜農相約粉絲北流一起過聖誕。（北流提供）

北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」強勢回歸，12月13日起將在臺北流行音樂中心文化館、SUB舞台與園區店鋪展開一系列冬季慶典。活動涵蓋 12 月 13、14 日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」、12 月 20、21 日的主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及 12 月 19 至 21 日、24 至 28 日登場的「小鎮市集」，為市民打造完整的冬日音樂小鎮體驗。

今年的主題故事設定為：耶誕老公公外出時，一群熱愛音樂的麋鹿接管小鎮，決定在北流園區發起限定音樂派對，將 SUB 舞台與多家店鋪變身為「冬季限定音樂小鎮」。

其中最受矚目的「耶誕音樂嘉年華」將集結10組人氣音樂人兩日輪番上陣，卡司橫跨爵士、搖滾、獨立流行、電子等多元風格，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca 光學虎鯨、野巢Nosu，以及「北流五周年音樂共創計畫」亮點合作的鄭宜農與 SherryZ 鄭雙雙等。

馬念先笑說，自己近年耶誕節都在工作中度過，「沒有什麼特別的回憶，希望今年北流能讓大家一起留下美好記憶。」首次登上SUB舞台的SherryZ 鄭雙雙也興奮分享：「耶誕節是我最愛的節日，這次還要以Full Band見面，真的超期待！」她更提到只要家中飄起熱紅酒香、再放上Michael Bublé 的歌，「耶誕氣氛立刻到位！」

鄭宜農則提到，這將是她今年在台北的最後一場演出，「耶誕節是我最喜歡的節日，能在年末與大家相聚真的很幸福。」聊到儀式感，她說通常會與朋友窩在家聊天、喝自製熱紅酒；而她最印象深刻的耶誕，是去年因過敏性氣喘差點唱不了，「那時候才深刻感謝自己每一次站在舞台上的機會。」

「耶誕音樂嘉年華」12 月 20、21 日演出現已正式啟售，單日預售票 555 元、雙日預售票 999 元。12 月 13、14 日的暖身派對亦已開放購票，單日票 500 元。

