過敏性鼻炎吃藥開刀仍反覆發作 翼管神經阻斷術改善復發困擾

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【健康醫療網／記者陳靖安報導】每逢換季就狂打噴嚏、流鼻水，甚至因嚴重鼻塞難以入眠，是許多過敏體質民眾的共同生活痛點。38歲的黃先生長期受鼻部症狀所苦，曾接受下鼻甲切除手術處理鼻塞，但術後不到一年症狀再度復發。台北慈濟醫院耳鼻喉科蘇萬福教授指出，這類反覆發作的患者在臨床上並不少見，後續為患者安排「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」，透過介入神經傳導途徑，處置長期鼻部症狀。

下鼻甲切除後 鼻黏膜會再度肥厚

台灣約有兩成到四成民眾面臨過敏性鼻炎問題，常見處置包含藥物控制、皮下或下鼻甲減敏注射，以及使用空氣清淨機改善環境，但多數僅能暫時緩解。蘇萬福教授表示，翼管神經位於靠近顱底蝶竇的自律神經系統，負責調節鼻腔分泌物。正常狀態下會分泌少量鼻水維持濕潤，但當翼管神經中的副交感神經過度活躍，面對溫差或塵蟎等刺激時，容易引發大量鼻水。長期反覆發炎會刺激下鼻甲黏膜肥厚導致鼻腔變窄，最終引發鼻塞。多數人可能還有鼻中膈彎曲，若不嚴重只需處理下鼻甲即可，然而部分患者切除下鼻甲後不到一年黏膜再度肥厚，核心癥結常在於翼管神經過度敏感。

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內視鏡手術發展到翼管神經阻斷術過程

翼管神經阻斷術的作用在於截斷此神經，降低副交感神經作用以達到自律神經平衡，術後觀察患者的鼻水分泌功能有機會接近正常人狀態。早期1958年因技術限制，容易影響蝶顎神經節而衍生嚴重乾眼症風險。在2000年時，澳洲學者發明內視鏡術式，可沿後鼻神經一路尋找翼管神經本體，試圖避開神經節以降低術後眼乾機率。

蘇萬福教授說明，在此基礎上發展的內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術，主要經由蝶竇進入截斷約2到3公分的翼管神經，用意在於避開複雜血管區域並拉開與神經節的距離。統計觀察指出，此術式有助於改變乾眼症風險，少數出現眼乾的患者平均約23天可逐漸恢復。

不同神經手術處置的風險與差異

針對神經相關處置，醫界另有源於1980年代日本的後鼻神經手術概念。蘇萬福教授解釋，目前臨床上主要有以下不同術式考量與差異：

後鼻神經手術：現今多採局部麻醉，以電燒或雷射直接燒灼後鼻神經周圍區域。因非直接阻斷翼管神經，部分病患需重覆處置以改善症狀。此外，周邊血管豐富，若未完整辨識便進行燒灼，術後可能面臨較高的出血風險。

內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術：著重於完整保護神經節與血管的前提下進行，主要考量在於控管術後大出血與乾眼症等併發風險，提供臨床上不同的選擇。

術前評估很重要 選擇對自己合適的術式

累積執行內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術逾5000例的蘇萬福教授提醒，嚴重過敏性鼻炎患者，若尋求較持久的選項且不希望反覆手術，可將此術式納入評估；若不便住院或不想接受全身麻醉，後鼻神經手術亦為替代方案，可能適合部分症狀較輕微的患者，但仍須留意復發與出血風險。

過敏性鼻炎 牢記日常照護提醒

蘇萬福教授強調，任何術式皆需與醫師充分討論，依個人意願決定。在日常照護上，患者應盡量維持室內環境清潔，遠離已知過敏原，並留意早晚溫差變化，以降低神經受刺激的機率。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68731

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