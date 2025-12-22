過敏檢測都正常！卻一直癢又鼻塞？醫師：可能是「這棘手問題」頻作怪！

皮膚紅癢.鼻塞 查無過敏原 醫揭自體過敏真相 (圖/TVBS)

有民眾很困惑，明明生活裡已經盡量避開過敏原，不吃海鮮、不接觸塵蟎，做了過敏原檢測也幾乎都在正常範圍內，但身體卻像天天都在過敏，皮膚反覆紅、癢，鼻子動不動就塞、甚至喘不過氣，腸胃也常覺得脹痛不適，連帶睡眠被打亂、情緒也跟著受影響。

臺北榮總過敏風濕免疫科主任陳明翰教授表示，很多病友在有一些過敏的一些表現，比方說鼻塞皮膚癢或者是氣喘的時候就會想要來我們的門診來測這個過敏原，那在測過敏原之前呢？我們有時候，就會先測一個叫做免疫球蛋白E，那這個指數如果過高的時候呢，我們就可以測過敏原，但有時候我們卻會發現這個過敏原是找不到的，可是過敏其實很嚴重哦。那這個有幾些可能性？其中有一種呢？就是因為我們的過敏原散佈在這個環境當中，我們的這個檢驗試劑無法驗到這些過敏原。

成大醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃雅君指出許多人會因為皮膚紅癢，在診所久治不癒而感到困擾，因此前來過敏免疫風濕科求診。然而皮膚紅癢的原因眾多，若病患合併其他器官或系統性的症狀，例如發燒、關節痛、落髮或肌肉無力等等。皮膚紅癢不一定只是皮膚病，若紅疹呈現特殊型態、對日曬特別敏感，或合併長期疲倦、關節不適等全身症狀，就要提高警覺，這可能是免疫系統失調引發的全身性自體免疫疾病。

彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋表示，其實這個病人是有一些自體免疫的狀況，當然這個免疫的狀況是很複雜的，並不是每一種過敏的狀況，都是這種自體免疫的狀況。

臺北榮總過敏風濕免疫科主任 陳明翰教授指出過敏其實是對自己的一些蛋白過敏，那我們這個東西呢，就叫做自體過敏，那這個自體過敏呢，也就是說我們的免疫的，過敏的部分不是針對，外來的花粉啊食物，而是對自己身體的組成產生一個過敏反應。

全身性自體免疫疾病會以皮膚紅癢做表現，主要是全身性紅斑性狼瘡跟皮肌炎，這兩者的皮膚表現共同點是，可以是平的斑疹或凸起的丘疹。可能無感覺或是有癢感，用手去壓紅斑時，顏色不會消褪，曬太陽後紅疹都會加劇。檢查看起來正常，但症狀卻持續異常」的情況，除了典型外在過敏原之外，也可能牽涉到近年，越來越受關注的「IgE 自體過敏」，也就是免疫系統可能把身體，自身的某些成分誤認為刺激來源，導致過敏反應反覆被點燃。

臺北榮總過敏風濕免疫科主任陳明翰教授指出，在某些情況的時候呢，症狀比較嚴重就會非常的不舒服。幸好近年來已經有一些可以調節，這種過敏體質的一些生物製劑，如果病友們在某些場合，有碰到這樣的情形的時候呢？其實可以找我們這些專科醫師協助。

另外彰濱秀傳醫院皮膚科主任 黃星瑋進一步表示許多人常常會覺得身體會發癢，反覆的發癢，可是卻找不到特定的過敏原，那在這裡要先跟大家解釋一個名詞，叫做E型球蛋白，這個E型球蛋白，是我們身體裡面對抗過敏，還有一些外來的一些過敏原所產生的一個抗體，一個免疫反應的一個血球，那通常這個IgE的這個E型球蛋白呢，如果過高的話，我們身體就常常會反覆的發癢，甚至鼻子過敏，或有一些氣喘的症狀產生。

紅斑性狼瘡不是絕望的診斷，只要及早確診、規律治療、避免誘發因子，多數患者可以把疾病控制在穩定狀態，維持工作與生活品質。

