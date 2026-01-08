過新年就等於老一歲⋯你也陷入年齡焦慮了嗎？醫教「4招」安定情緒

上了年紀不想過年？農曆年即將到來，但對許多年長者來說，過年往往伴隨「又老了一歲」的感受，引發焦慮或對節日興致缺缺。這種心情並非個人孤立現象，而是年齡增長與社會期待交互作用下的普遍心理反應，透過心理調適與生活4招策略，可以讓過年過節更加輕鬆愉快。











衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達表示，對許多年長者而言，過年除了團聚喜慶之外，也會喚起對歲月流逝的敏感。每年生日加一歲，往往讓人意識到健康、體力或人生目標的有限性，容易產生焦慮、低落或不想參加慶祝活動的情緒，在心理學上稱這種現象為「時間感知壓力」，屬於正常的心理反應。

4招緩解新年「歲數焦慮」



黃裕達建議，長者可以有效減輕負面情緒，更積極地面對過年帶來的心理壓力，將焦慮轉化為自我照顧與生活規劃的動力，同時享受與家人朋友相處的美好時光，讓歲月增長不再是負擔，轉換成累積智慧與幸福的過程，可透過以下4種正向心理調適方法：

改變年齡認知： 美國心理學教授蘭格（Ellen Langer）的「逆時針」研究指出，若能證明了以正面心態看待自己，其心理及生理健康會產生驚人的影響力。將年齡視為人生經驗的累積，而非單純的「衰老」，透過重新體驗過往的成就、家庭與友情，並接納肯定自我，會變得更年輕。

調整過節方式： 增加生活中的新刺激，建議參加自己喜歡的活動，包括旅行、學習新事物等方式來豐富生活，增加記憶點，不必完全迎合社會或家庭的期望，同時適度拒絕過度應酬，保留足夠的休息與自我空間，讓過節過程更輕鬆自在，也能減輕心理壓力。

維持健康生活習慣： 建議保持規律作息、均衡飲食與適度運動，這不僅有助於穩定情緒，也能維持良好的體力。

尋求社會與心理支持：建議長者多與同齡朋友或家人分享心情，藉此減少孤單感，並在情緒困擾或焦慮持續時，及早尋求心理師或醫師的專業協助，確保心理健康得到適當照護。





正視感受、回顧過往累積



衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，年紀增長是自然現象，建議正視自己的心情及適度調整過節方式，並透過回顧與感恩建立正向心態。同時保持健康生活、安排舒壓活動、與親友互動，讓過年成為心理健康與生活滿足的時刻，必要時也可尋求專業心理協助，讓歲月增長成為人生智慧的累積，而非負擔，以平和的心態迎接新的一年，享受每一刻的生活。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為過新年就等於老一歲⋯你也陷入年齡焦慮了嗎？醫教「4招」安定情緒