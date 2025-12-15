過新年穿新衣 清寒家庭大滿足

天氣冷，東台灣的花蓮，上演一項寒冬暖衣計畫，70位，弱勢家庭孩子，到服飾店挑選新衣，迎接新的一年。

「這件衣服你喜歡嗎 (喜歡)。」

大手牽小手，一起挑選新衣服，這種看似尋常的天倫之樂，對很多家庭來說，卻是第一次。家長：「我有5個小孩，那很多時候都是別人捐贈給我們，我們就用恩典牌，但是今天因為現在剛好有企業，它願意做這個活動，讓小孩可以挑他自己喜歡的衣服，我覺得小孩子也很開心。」

歲末之際，來自台南的愛心團體和善心人士，繞過半個台灣，為花蓮市70位弱勢家庭的孩子，帶來溫暖的禮物。台南市親自行善會副總幹事陳惠雯：「我相信小朋友在小時候，可能都是，都會撿哥哥姊姊他們穿的衣服，這一次就是讓孩子，每個都有二千元的購物金，讓他們挑選自己喜歡的衣服，也是給他們一個耶誕節禮物。」

贊助企業經理 林獻堂：「想說取之社會 回饋社會，就把溫暖送到我們比較需要的地方，因為小孩子都是未來的國家主人翁，所以我們就想說拋磚引玉。」

讓孩子自由選擇喜歡的衣服，也希望他們帶著這分祝福，未來持續將溫暖傳遞下去。

