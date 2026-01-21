「過期利空」血洗記憶體？法人揭2指標、3投資策略

美國喊記憶體產業課徵100％關稅，讓記憶體族群出現「利空血洗」氛圍，但這波下殺，真的是基本面反轉的開始？國泰證期顧問處協理蔡明翰直言，與其被短線消息牽著走，更該回頭檢視產業結構的「質變」，市場正在用「過期利空」洗盤，考驗投資人的判斷能力。

記憶體圈人士直言，從剛結束法說會的南亞科來看，交出的不是「回溫成績單」，而是「產業翻身證據」。去年第四季單季EPS（每股盈餘）達3.58元、毛利率衝上49％，「這不是小進步，是走出加護病房跳霹靂舞。」蔡明翰說。

更關鍵的是，公司同步宣布2026年將砸下500億元擴產，「這是對未來展現絕對自信。」在蔡明翰看來，記憶體產業已從過去「熬景氣」的前期循環，正式跨入「大賺錢」時代。

看懂記憶體漲什麼？

市場常問，記憶體為何突然這麼缺？蔡明翰直言，答案不在PC或手機，而在AI。

目前全球3大記憶體廠海力士、三星、美光，全數轉投AI用的HBM（高頻寬記憶體），從市占來看，海力士占60％、美光和三星各占20％，導致記憶體供給智慧型手機減少20％至30％，供給個人電腦減少15％至20％，消費性零售更少掉3成。

這波AI搶走產能的現象，「就像全台麵包店全部跑去做高單價法式甜點，白吐司當然會缺貨、自然漲價，所以南亞科才敢大聲說2026年全年供不應求。」蔡明翰說。

100%關稅恐慌是「過期利空」？

沒想到市場氛圍轉熱之際，一盆冷水澆熄市場信心。

美國商務部長盧特尼克一句「不在美國生產就課100%關稅」，成為盤面殺聲隆隆的導火線。但蔡明翰提醒，這並非突發政策，只是盧特尼克日前出席美光動土典禮時的「場面話」，市場卻拿來當最新利空放大解讀。

「市場很愛用過期利空來洗盤，如果你只看標題就下車，反而容易中圈套。」他直言，這類震盪更多是情緒調整，而非趨勢反轉。

多頭有沒有變？法人盯盤2大指標

面對股價波動，蔡明翰強調，關鍵不在短線消息，而是2個「領先指標」：

第一，看記憶體報價，目前各項報價仍持續上揚；第二，看韓廠股價，三星、海力士股價維持穩定的多頭格局。

「問題出在台廠太激情，對比韓廠股價緩步墊高，台廠股價卻垂直噴射，這種過度激情加上過期利空，導致短線震盪在所難免，但只要2指標沒有轉弱，多頭格局就沒有改變。」蔡明翰說。

3大投資策略 別在情緒裡做決定

針對後續操作，蔡明翰也提出3項具體策略：

一、長期投資要看有AI門票的HBM客戶，也就是海力士、三星、美光等具備AI關鍵技術的廠商。

二、台廠股票買的是消費性記憶體為主，並非AI主戰場，波動與風險相對高，務必控制持股比例，同時緊盯韓廠股價，如果韓廠開始軟腳，退場動作要快。

三、標的選擇守住強者恆強的道理，「哪裡有資金，哪裡就是主戰場。」他點名，像製造端的南亞科、華邦電、旺宏，模組廠的威剛、十銓、宜鼎、品安。

「記住！不要再市場最樂觀的時候梭哈，也不要在利空滿天飛的時候嚇跑。」蔡明翰說。