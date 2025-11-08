過期品換標？永悅生技澄清：產品皆符合法規
[NOWnews今日新聞] 針對外界關注「過期產品重新包裝販售」疑雲，彰化永悅生化科技今（8）日發出聲明澄清，公司生產流程、產品管理均符合法規與GMP良好製造規範，並未出現外界指控情形，願意與主管機關、社會大眾保持開放對話，釐清實情。
永悅生化科技董事長徐橖檒表示，公司成立30年來，始終嚴格遵守《化妝品衛生安全管理法》，依據GMP化妝品良好製造規範生產，並取得 ISO22716國際GMP品質管理系統認證。所有產品上市前，皆經過嚴格品質檢驗程序，確保安全與穩定。
針對外界關注「過期品換標」疑雲，公司澄清：「相關物品皆為內部樣品，用於研發與測試之用途，並未進入市場流通。」徐橖檒也說：感謝媒體願意實地了解，讓真相能被看見，這對企業與社會都是正向的，也讓外界了解化妝品製造業的專業流程與標準要求。
永悅生化科技表示，事件曝光後，多位長期合作的品牌客戶與知名直播主主動表達關心與支持，並公開聲明：「多年合作以來，永悅在品質、誠信與合規性上從未失守，產品穩定。」部分合作夥伴也透過社群平台發聲，表示永悅在業界的專業與責任感，值得信任。
永悅生化科技表示，感謝客戶與合作夥伴的信任，這正是公司長期堅持誠信與品質的最好見證。徐橖檒特別感謝主管機關長期以來的輔導與稽核，使公司在每次檢查中持續精進、提升專業能力。
徐橖檒說，成長必經風雨，公司會將外界關注化為進步動力，繼續以更高標準自我要求，確保產品與服務的安全與品質。她重申，公司一向秉持誠信經營與透明溝通原則，願意與主管機關與社會大眾保持開放對話，未來將持續以行動守護品質、堅持誠信，為台灣產業正向發展盡一份心力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台灣科學節11/8開跑 科博館3大亮點邀全民玩科學
一場音樂與初霧微醺邂逅 阿罩霧草地音樂節11/8登場
2026「萬眾騎BIKE」3/21幸福踩動 明日中午12時起開放報名
其他人也在看
460萬粉「最強奶媽」遭疑「蹭謝侑芯流量」 怒發律師聲明：別惹我
擁有超過460萬Instagram粉絲的網紅謝薇安，近日因好友謝侑芯在馬來西亞猝死案中積極奔走，卻遭部分網友指控「蹭流量」，引發熱議。她今日在IG限時動態PO出律師聲明，強硬澄清動機純屬友情關懷，並以英文標語「Don't even try to mess with me.」警告酸民，展現不畏挑釁的強勢態度。鏡報 ・ 7 小時前
曾沛慈唱到一半太激動！求冷靜一下手發抖 感嘆是疫情後首場大型演出
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上台北流行音樂中心，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷到場支持。演唱會宛如一場電影，以「愛」為主題分章節進行——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身「戀愛觀察員」，用超過二十首歌曲細膩詮釋「什麼是愛？」全場沉浸在她溫柔卻充滿力量的歌聲中。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
Netflix開播10年的影集《怪奇物語》（Stranger Things），終於要以《怪奇物語5》替全劇劃上句點，所有人的命運也即將揭曉，現在官方也公佈了《怪奇物語5》前5分鐘內容，真的讓人好揪心！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
卓揆視導桃機 要求邊境嚴格檢疫
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰昨日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開青年日報 ・ 4 小時前
川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。中央社 ・ 13 小時前
川普白宮開會「打瞌睡」畫面曝光 紐森酸：「瞌睡唐」又來了
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）6日在白宮橢圓辦公室宣布，與兩大藥廠禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，將調降部分熱門減肥藥價格。不過，原本要宣示重大政策成果的場合，卻因川普被拍到「打瞌睡」的畫面掀起話題。 根據英國《獨立報》報導，當天會議上，川普在其他人發言時閉上雙眼，被媒體拍下清晰畫面，剛好此時發言的聯邦醫療服務中心負責人奧茲（Mehmet Oz）正談到「減重有助改善睡眠品質」，畫面形成強烈對比，引發外界熱議。 與川普關係緊張的加州州長（Gavin Newsom）隨後在社群平台發文嘲諷，「瞌睡唐又來了！（Dozy Don is back!）」一句話立刻引起輿論熱議。由於特朗普在上月的一次活動中也疑似打瞌睡，因此紐森這次才會說瞌睡唐「又」來了。 事實上，川普過去多次在公開場合嘲諷拜登精神不濟，常以「Sleepy Joe（瞌睡喬）」稱呼對手，甚至在造勢活動上播放拜登似乎打盹的片段，暗指他缺乏專注力與活力。如今角色對調，川普自己「閉眼養神」的畫面被拍下，也讓外界笑稱「報應來得真快」。 前白宮新聞秘書、現任MSNBC主持新頭殼 ・ 5 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照
五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬自由時報 ・ 7 小時前
日本栃木縣首次參展 感受北台灣旅客的熱烈支持
【記者張嘉誠／綜合報導】 今年的ITF台北國際旅展進入第二天，人潮擠爆現場，參展的業者均忙得不可開交。今年的參 […]民眾日報 ・ 4 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
馬雅古城藏三千年秘密！對齊日出象徵四方 馬雅「宇宙觀建築」重寫文明時間軸
根據《CNN》與《科學進展》（Science Advances）期刊報導，該研究由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導，團隊運用光學雷達（LiDAR）技術，在茂密森林中識別出遺址輪廓。過去因其建築以泥土為主體、與自然地形融合，這座長1.4公里、高15公尺的平台建築...CTWANT ・ 8 小時前
德語媒體：德企為何難擺脫對中國原材料的依賴？
德企為什麼不從中國之外的其他地方采購原材料？德國《商報》分析了德國企業供應鏈為何高度依賴中國的問題，另外，在線零售商Shein因銷售爭議商品也成為德媒關注焦點。德國之聲 ・ 5 小時前
陪同蕭副總統訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊
（中央社記者吳書緯台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今天在社群平台發文，貼出與蕭副總統及駐歐盟暨比利時代表謝志偉的合照，「任務順利完成」。並向總統賴清德致謝、感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。中央社 ・ 8 小時前
屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣政府舉辦第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽，今天在屏東農業物產館舉行頒獎典禮，並結合寵物鮮食蛋糕等手作活動。現場超過30個汪喵毛孩家庭齊聚，場面溫馨。中央社 ・ 9 小時前
虎航台北旅展搶客 招募客艙組員深耕南台灣市場
台灣虎航（6757）在2025ITF台北國際旅展祭出機票最低單程未稅價799元起，購買行程確認單滿萬元以上，即有機會兌換價值500元的回饋金，超前部署明年假期搶客，首（7）日現場活動有逾2,200人造訪並體驗，較2024年首日成長83％。中時財經即時 ・ 13 小時前
夫夫吻戲超夢幻！初孟軒跟徐鈞浩互喊「老公」
《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他...CTWANT ・ 7 小時前
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角EBC東森新聞 ・ 9 小時前
美國政府重啟露曙光？民主黨態度出現軟化
美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）7日向共和黨提出新提案，試圖為10月1日開始、已創下美國史上最長紀錄的政府停擺畫下句點，共和黨迅速回絕舒默的方案，但也承認協商出現進展。中時財經即時 ・ 6 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 10 小時前
鳳凰颱風逼近 工務局台電戒備
記者翁順利、王勗∕台南報導 因應鳳凰颱風可能來襲台南市，市府工務局全員戒備，八日除稽…中華日報 ・ 7 小時前