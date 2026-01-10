過期豬排改標賣 負責人涉違食安法判1年半

（中央社記者洪學廣高雄10日電）彰化一間食品公司向南部肉品公司進貨2萬3000多片豬排，因銷況不好豬排過期，蔡姓負責人卻指示改標販賣。高雄地院依食安法等罪判1年6個月並開罰新台幣100萬元，可上訴。

高雄地方法院審理時，法官痛批蔡男在2年多來販賣大量逾期豬排給消費者及廠商，致使不知情消費者購買，且還在冷凍倉庫查獲大量逾期食品，考量蔡男坦承犯行且與廠商和解，據此依違反食安法等罪判有期徒刑1年6個月，並對公司開罰新台幣100元，可上訴。

高雄地院判決指出，位於彰化的一間食品公司，民國111年4月間陸續向南部一間肉品公司購買共7720包豬排，以每包3片豬排計算，共有2萬3000多片。

因公司員工在門市或LINE團購銷況不佳，蔡男便自同年10月起至去年6月間，指示員工改標延長半年有效日期，隨後賣給網路直播主、知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

直到113年10月，豬排業者在網路賣場發現自家生產的豬排，驚覺這款豬排早已於110年停產，並在111年全面下架，業者因此馬上報案，並通知蔡男儘速回收過期豬排。高雄地檢署獲報後指揮搜索，並在蔡男的彰化冷凍倉庫搜出已回收的過期豬排。（編輯：龍柏安）1150110